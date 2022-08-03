更多編輯台推薦新聞：
反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看
政治

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸
政治

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
晉見蔡總統宣示美台團結 裴洛西：絕不背棄對台承諾
首頁 / 生活

高中引進外籍英語師計畫 8年校數成長4倍

2022/8/3 11:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北3日電）教育部推動高級中等學校引進外籍英文教師計畫，111學年度進入第8年，核定補助校數從一開始的8校，逐年增加到34校。外師授課多以活動式進行，加強校園中的口說練習機會。

教育部今天發出新聞稿，「高級中等學校引進外籍英文教師計畫」是針對藝術、健康與體育、綜合活動、科技領域，由學校提出申請，經教育部審核計畫案可行性，並考慮縣市平衡、弱勢協助等，111學年度共核定補助34校。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

獲補助的高中聘用外籍教師，每週須教授20到22節全英語課程，多數學校以活動式進行。例如屏東高中結合在地文化，教導學生以英語表達屏東文化、環境特色；台南市北門農工也設計生活化情境課程，讓學生在有趣的活動中練習英語口說。

教育部表示，高中階段的雙語教育，仍以本土培育的教師為主，外師則是協助加強校園口說環境、提高學生的學習動機和學習效果。未來將持續投入資源，對引進外師的學校，每年度由諮詢小組到校訪視，提出精進的策略建議。（編輯：張雅淨）1110803

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族