高中引進外籍英語師計畫 8年校數成長4倍

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（中央社記者陳至中台北3日電）教育部推動高級中等學校引進外籍英文教師計畫，111學年度進入第8年，核定補助校數從一開始的8校，逐年增加到34校。外師授課多以活動式進行，加強校園中的口說練習機會。

教育部今天發出新聞稿，「高級中等學校引進外籍英文教師計畫」是針對藝術、健康與體育、綜合活動、科技領域，由學校提出申請，經教育部審核計畫案可行性，並考慮縣市平衡、弱勢協助等，111學年度共核定補助34校。

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獲補助的高中聘用外籍教師，每週須教授20到22節全英語課程，多數學校以活動式進行。例如屏東高中結合在地文化，教導學生以英語表達屏東文化、環境特色；台南市北門農工也設計生活化情境課程，讓學生在有趣的活動中練習英語口說。

教育部表示，高中階段的雙語教育，仍以本土培育的教師為主，外師則是協助加強校園口說環境、提高學生的學習動機和學習效果。未來將持續投入資源，對引進外師的學校，每年度由諮詢小組到校訪視，提出精進的策略建議。（編輯：張雅淨）1110803