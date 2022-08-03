花蓮秀林鄉與北海道白老町締友好協定 謝長廷見證

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）為促進台灣與日本北海道的城鄉交流，花蓮縣秀林鄉和北海道白老町今天舉行線上簽署友好交流協定儀式，駐日代表謝長廷在東京線上見證雙方簽約儀式。

駐札幌辦事處新聞稿表示，在駐處的協助推動下，花蓮縣秀林鄉與北海道白老町今天舉行線上簽署友好交流協定儀式，由秀林鄉鄉長王玫瑰與白老町町長戶田安彥代表簽署。協定約定兩城鄉將共同促進台日在文化保存、教育、傳統工藝、藝術、觀光和產業發展等廣泛領域的交流。

駐日代表謝長廷在東京線上見證雙邊簽約儀式。他表示，駐札幌辦事處長粘信士促成花蓮縣秀林鄉與北海道白老町友好交流，期許未來能有更良好的互動及連結，一起推動產業發展。

謝長廷說，白老町內的「民族象徵空間UPOPOY」博物館是北海道原住民族阿伊努族（愛努族）民族文化的復興據點；而秀林鄉也是台灣太魯閣族重要據點，盼兩地以原住民交流為基礎，透過友好交流協定拓展兩城鄉更多元化的往來。

秀林鄉長王玫瑰致詞時表示，希望透過這項協定讓秀林鄉與國際有更多互動及連結，展現秀林鄉太魯閣族最在地自然與人文特色，以及深厚的文化產業，今後也請駐處協助台日兩城鄉的交流。

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白老町長戶田安彥表示，阿伊努族與台灣原住民交流已久，2014年白老町成立日台親善協會、2015年舊阿伊努民族博物館（「現民族象徵空間UPOPOY前身）與國立台灣博物館簽署協定，推動雙邊友好交流。期盼兩地簽署友好交流協定後，交流更活絡。

日本政府為推廣北海道阿伊努民族文化，於2020年7月正式成立並指定白老町Poroto湖畔地區為民族共生之象徵空間UPOPOY；花蓮縣秀林鄉也正積極向外宣傳部落原住民文化。（編輯：黃自強）1110803