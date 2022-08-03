我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

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中央社「我是海外特派員」活動邁入第5屆，過程中因應COVID-19疫情6月中旬在線上辦理培訓營、逾180名學員參與，並選出17名學員進入口試，最後由9名學員脫穎而出，到中央社進行為期一個月的實習，3日公布決選名單，有4名學員獲得海外實習機會。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）中央社第5屆「我是海外特派員」今天公布決選結果，共有4名學員從180多名學員中，成功取得海外實習機會，將前往菲律賓、新加坡、馬來西亞和泰國擔任實習特派員1個月。

第5屆「我是海外特派員」活動從今年3月起在各大校園開跑，因應COVID-19疫情6月中旬在線上辦理培訓營、逾180名學員參與，並選出17名學員進入口試，最後由9名學員脫穎而出，進到中央社實習1個月，最終有4名學員能獲出國實習機會。

本屆獲得資格的4名學員為清大人文社會院學士班4年級周雨潔、台大新聞研究所4年級謝佩玲、台大新聞研究所2年級廖彥甄、台師大英語系3年級李婕瑜，她們將分別前往菲律賓馬尼拉、新加坡、馬來西亞吉隆坡和泰國曼谷實習。

中央社第5屆「我是海外特派員」決選名單出爐，3日由社長張瑞昌（中）公布決選結果，評選出4名學員分別前往菲律賓馬尼拉、新加坡、馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷等地實習。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日

中央社董事長劉克襄表示，「我是海外特派員」舉辦5屆期間，持續受到政府與民間贊助支持，讓學員接受學院知識外，也學習採訪國際新聞，甚至代表中央社到海外採訪，象徵著社內與台灣的榮譽、責任與專業，而這5年也已形成小小的傳統。

劉克襄指出，學員無論入選與否，經歷的所有過程都將成為未來學員學習的對象，而每個學員的名字，也不再只是自己的名字，「年輕的你，你的名字會定義台灣，帶著一種生活價值、信念、理想，會跟著你的名字一起成長」。

劉克襄也勉勵學員像「短尾信天翁」，第一次飛離家園、面對廣闊太平洋時，翅膀會更加寬厚堅實，「希望每個人都像牠一樣，面對工作時，翅膀能承載這樣的勇氣和信念，你的名字從台灣出發」。

中央社第5屆「我是海外特派員」活動今年3月起在各大校園開跑，歷經口、筆試選出9人到社實習1個月，3日下午在台北公布最終決選結果後，中央社董事長劉克襄（中）也頒發實習證書給參與實習的學員們。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日

中央社社長張瑞昌則分享，今天是美國眾議院議長裴洛西抵台訪問的日子，在這歷史性的一天公布決選，期待能成為學員青春歲月裡，值得被記錄的一天。「能到海外實習確實幸運，但不代表沒去海外，人生就會黑白」，他表示因「我是海外特派員」認識新聞、無法忘情後，選擇加入這個領域的學員很多，期許活動只是契機，祝福所有人未來都一步步成功走向全球舞台。

而今年獲選的學員心情都格外激動，廖彥甄坦言曾迷惘是否要離開新聞領域，感謝自己聽從直覺堅持，在中央社實習的所有經歷都是養分，提醒自己在新聞路上保持初衷；謝佩玲透露2年前就想參與，但因疫情難以出國實習，特別等到今年邊境有解封機會才報名，感動能完成心願。

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李婕瑜則分享，求學路途總看著別人從容達成目標，自己卻一直茫然地奔跑，「我是海外特派員」像是個驛站，讓她終於知道自己跑到哪，檢視未來的下一步；周雨潔也說，實習過程發現記者得具備多元能力，督促自己往更好的方向走。

第5屆「我是海外特派員」系列活動，由文化部、高雄市政府青年局指導，並獲得中華電信、中國信託商業銀行、第一商業銀行與兆豐銀行文教基金會贊助支持，希望讓更多青年吸收國際新聞、提升媒體素養，並在人生旅程持續朝夢想前進。（編輯：張芷瑄）1110803

中央社第5屆「我是海外特派員」活動決選結果3日公布，本屆共4名學員脫穎而出，榮獲海外實習機會，中央社董事長劉克襄（圖）也到場勉勵學員。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日

中央社第5屆「我是海外特派員」3日公布決選結果，社長張瑞昌（圖）出席致詞表示，今日正好是美國眾議院議長裴洛西抵台訪問的日子，在這歷史性的一天公布成績，期待能成為學員們青春歲月裡，值得被記錄的一天。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日

中央社第5屆「我是海外特派員」3日公布決選結果，新聞部總編輯陳正杰（前中）出席致詞，並分享評選過程。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日