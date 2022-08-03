跟著咖啡去旅行 南投「台灣之心」4鄉鎮拚疫後觀光
2022/8/3 16:20（8/3 16:46 更新）
南投縣埔里鎮、仁愛鄉、國姓鄉、魚池鄉觀光業者組成「台灣之心」觀光圈行銷體系，3日在埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡舉辦「台灣之心，啡玩不可」聯合記者會，宣傳4鄉鎮疫後旅遊新玩法，帶遊客跟著咖啡去旅行。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月3日
（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）搶攻疫後旅遊商機，埔里鎮、仁愛鄉、國姓鄉、魚池鄉官方與民間以咖啡為主軸，帶遊客跟著咖啡旅行，盼以咖啡產業帶動地方觀光發展，打造屬於「台灣之心」的咖啡旅遊品牌。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響觀光業，為團結行銷，南投縣埔里鎮、仁愛鄉、國姓鄉、魚池鄉觀光業者組成「台灣之心」觀光圈行銷體系，今天在埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡辦理「台灣之心，啡玩不可」聯合宣傳記者會，宣傳4鄉鎮疫後旅遊新玩法。
這次以咖啡為主軸，帶遊客跟著咖啡去旅行，今天安排埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長丘埔生、仁愛鄉代理鄉長張子孝等來賓在台上沖煮咖啡，為活動揭開序幕，也安排在地獲認證與評鑑肯定的精品咖啡業者帶來咖啡供品嚐，現場洋溢咖啡香與樂音。
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「台灣之心」觀光圈透過新聞稿表示，鄉鎮咖啡活動接續起跑，首先「仁愛咖啡盛會」8月13日在18度C巧克力工房登場，設置咖啡品嚐區及原鄉歌舞團表演；國姓鄉咖啡產業年度盛事「國姓咖啡節」20日在泰雅渡假村舉行，民眾自帶杯子即可試喝逾20家國姓精品咖啡。
以及27日在國姓客家展演廣場辦理「台灣之心，啡玩不可」聯合行銷活動，有特色踩街、咖啡市集、農特產展售；樹石咖啡展9月24日、25日在埔里花卉物流中心登場，結合南投縣樹石雅品學會展覽，邀遊客看展喝咖啡；「日月潭農樂園」12月3日、4日在魚池鄉向山遊客中心展出紅茶、香菇、蘭花、咖啡特產。（編輯：陳仁華）1110803
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