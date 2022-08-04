消保會抽驗腸桿菌 台南名店牛奶冰超標3800倍

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）台灣消保協會針對南高屏名店抽驗冰品衛生，50間店家中有10家冰品衛生不合格。當中又以台南某間冰店牛奶冰驗出腸桿菌超標3800倍最誇張，呼籲業者應注重源頭冰塊衛生。

台灣消費者保護協會上月針對高雄、台南、屏東等南部知名店家進行冰品衛生抽驗，今年因衛生法規更動，除了檢驗科目菌種範圍更廣，冰品衛生檢驗的區分也更嚴謹。例如抽驗一碗八寶冰，以往可以含料整碗送至SGS檢驗，今年卻需將八寶冰中的八寶料與清冰，分別以不同法規標準檢驗。這次以檢驗清冰為主，共抽驗50家南部名店，其中共有10家衛生不合格。

消保協會今天上午召開記者會指出，雖然是檢驗較不會有細菌滋生疑慮清冰，但台南某店家卻聲稱清冰就是牛奶冰，冰塊也是向其他廠商購買，被驗出腸桿菌超標3800倍，協會懷疑冰塊源頭已遭受污染。

消保協會表示，台南另一間排隊冰品名店雖然是冰和料混合檢驗，但作為清冰對照組，其芒果冰仍被驗出腸桿菌超標26倍。另還有抽驗名店冰淇淋跟霜淇淋，結果也是抽驗3件就有2件不合格。

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協會呼籲，消費者在挑選冰店放置的配料時，應注意擺放地點乾淨衛生，盡量不要點購擺放過久的配料，也不要點非現切的水果配料。且名氣越大的店家更應致力維持衛生品質，注重源頭冰塊衛生，改善冰淇淋存放環境；希望各縣市衛生局加強抽驗冰品與配料，以維護消費者健康。

台灣消保協會這次調查仍採用模仿一般消費者購買模式，並未告知店家購買者身分，購買當天直送SGS實驗室檢驗，這次採買檢驗冰品計屏東10件、台南15件、高雄25件，總共50件。檢驗結果屏東10件全數合格，台南15件中有5件不合格（包括含料對照檢驗件），高雄25件中有5件不合格。（編輯：謝雅竹）1110804