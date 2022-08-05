中國持續禁入台灣農產 農委會籲齊心因應挺國產

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）農委會今天說，針對民眾黨關注中國暫停台灣部分企業、農產品輸入，農委會從去年3月起強化內銷、拓銷其他外銷市場及加工因應，呼籲各界齊心面對中國無理禁令，支持國產農產。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿舉行「中國已對台多元超限戰，政府如何協助產業及國人因應？」記者會。邱臣遠表示，可以想見台灣將面臨中國更多的報復手段，禁運農漁產的影響將越來越廣，呼籲政府即時掌握中國最新規範，才能協助業者並提出對策。

農委會國際處發布新聞稿表示，中國大陸不顧國際慣例與貿易規範，從去年3月起先後暫停台灣鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚、柑橘類果品、白帶魚及竹筴魚等農漁產品進口，農委會已積極透過內銷、加工及外銷等多元因應措施，成功穩定產地價格，確保農漁民權益不受到影響。

拓展海外新興市場方面，國際處說，藉由提供海外拓銷獎勵、補助業者與目標市場通路聯合舉辦行銷活動，以及鼓勵跨境電商強化多元外銷管道等方式，已化危機為轉機；生鮮水果銷中比率已從105年的84.4%降至110年的41.4%，改變以往對中國市場的高度依賴。

國內方面，國際處指出，持續透過強化行銷與發展加工等相關措施，鼓勵國人擴大消費國產優質農漁產品，也收到相當好的成效。

以鳳梨為例，國際處統計，去年中國宣布禁令之後，在推動因應措施下，去年外銷日本、香港、韓國、馬來西亞都明顯成長，今年至8月4日為止，外銷數量已達2萬1328公噸，其中銷往日本為1萬8403公噸，日本已成為台灣鳳梨的穩定出口市場，產地價格由108年每公斤新台幣20.53元、109年20.47元，逐年成長至去年的22.13元，今年主要產季的產地價更提高到24.44元。

釋迦方面，國際處說明，今年迄今釋迦外銷數量已達3060公噸，較去年出口中國以外市場的數量大幅成長247%，其中冷凍釋迦全果與切丁、切塊的即食凍果產品深受日本等各國消費者喜愛，外銷通路逐漸打開；加上推動國內多元行銷、加工與推動釋迦收入保險等政策，農民收益已獲得確保。（編輯：管中維）1110805