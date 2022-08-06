大學術科考試簡章發布 中低收入戶可減免報名費
2022/8/6 10:54
（中央社記者陳至中台北6日電）112學年度大學術科考試簡章發售，報名基本費新台幣150元（集體報名），考試項目費最高1500元，中、低收入戶可減免。考試日期為民國112年2月1日到9日。
大學術科考試委員會聯合會今天發出新聞稿，術科考試簡章即日起發售，成績可供大學繁星推薦、申請入學、分發入學等管道使用，並提醒7月的分科測驗，已不再舉辦術科考試。
術科考試報名費分成基本費和考試項目費。基本費集體報名為150元，個別報名200元，中低收入戶考生減免報名費5分之3，低收入戶全免。
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考試項目費各組不一，最貴的是音樂組，主修科目須1500元，副修科目為500元，樂理和聽寫各500元，視唱200元。中低收入戶有部分減免。
術科考試因其考試特殊性，歷年來都有不同的考試注意事項，考生應仔細研讀簡章。另受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，中央流行疫情指揮中心另有發布規定時，術科考試也會相應調整，考生不能有異議。（編輯：陳政偉）1110806
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