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11縣市防高溫 台東長濱達36.9度

2022/8/7 13:09
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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局更新高溫資訊，雙北等11縣市防攝氏36度以上高溫，今天截至中午，以台東縣長濱鄉36.9度最高溫，台北市則以士林區36.5度排名第3。

中央氣象局更新高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後新北市、嘉義市、台東縣地區，台南市、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；台北市、雲林縣、嘉義縣地區，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

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高溫橙燈地區為新北市、嘉義市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣；高溫黃燈地區為台北市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣。

根據氣象局網站，今天截至中午12時許，氣溫以台東縣長濱鄉36.9度最高，其次為花蓮縣光復鄉36.7度、台北市士林區36.5度、花蓮縣卓溪鄉36.1度，其他地區尚未超過36度；前10名高溫地區多在雙北、花東、嘉義及屏東等地。（編輯：張雅淨）1110807

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