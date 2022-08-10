教部同意高苑科大解聘校長 教職員自救會將抗爭
2022/8/10 16:33
（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）教育部近期發函，「原則同意」高苑科大董事會要求解聘校長趙必孝。董事會表示，感謝打破僵局。高苑科技大學教職員自救會則指結果與程序有嚴重問題，不排除赴教育部抗爭。
高苑科技大學董事會與校方頻頻互控，校方指控董事會逕自要求減薪、停招，但董事會反控遭到校方百般刁難、排拒，並數度要求解聘校長。
教育部近期發函，以涉違反新南向專班招生規定，及與停車場維護費短收涉案人員簽訂和解書，損害學校權益，「原則同意」董事會依高苑科大校長遴聘及解聘辦法第7條解聘趙必孝。
高苑科大董事會今天回應表示，感謝教育部同意解聘案，打破學校長達5個多月的僵局，讓高苑科大能走出困境。
高苑科技大學教職員自救會則透過新聞稿表示，此結果及程序有嚴重問題。教育部公文未依私校法解職校長條件，對校長進行解任，而是依財團法人高苑科技大學董事會會議中所認定的「缺失」理由解聘校長。
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自救會指出，而所謂的「缺失」，校方早已向教育部進行申覆，至今未收到教育部回覆，教育部卻以董事會自行認定的缺失做為「原則同意」解職校長理由。
自救會表示，自救會的老師與職員中，已經有近50名老師，依據教師待遇條例向法院提出要求全體董事負擔連帶責任的欠薪訴訟案，董事會不履行承諾捐資，而教育部無視欠薪原因，令人無法接受，自救會近日將開會討論下一步動作，不排除發動教職員赴教育部抗爭。（編輯：謝雅竹）1110810
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