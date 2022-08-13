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技專、大學分發缺額多 全家盟：高教應優質化

2022/8/13 16:48
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（中央社記者陳至中台北13日電）大學分發入學、技專聯合登記分發都出現大量缺額，全國家長團體聯盟今天指出，少子女化浪潮難避免，與其關注招生人數，走向精緻、實用的優質化高等教育，更是刻不容緩。

111學年度大學分發入學12日放榜，缺額超過1.4萬名，51所大學未招滿。而更早放榜的四技二專日間部聯合登記分發，缺額也超過1.1萬名，57校未招滿。

全國家長團體聯盟（全家盟）今天發出新聞稿，認為缺額大增的原因除少子女化，另一個因素是多元入學日臻成熟，越後面的管道越難招收到學生。以普通大學來說，接近6成學生透過繁星、個人申請管道錄取；四技二專更有近8成學生透過甄選等管道錄取。

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全家盟指出，減招與停招已是私立大學未來數年內必然要面對的現實，公立學校永遠是高中職學生的優先選擇。對於學界有呼聲要公私校同步減招，全家盟主張，教育選擇權的真意在於提供量足質優的校系，刻意減少公立學校名額，將不利於人才培育。

全家盟呼籲政府對108課綱進行總結報告，引導高教優化學習環境及教學品質，並妥善處理私校退場機制。（編輯：張芷瑄）1110813

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