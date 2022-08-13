8/13本土2萬1056例 增40死、106例中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）指揮中心今天公布，國內新增2萬1056例COVID-19本土病例，中重症增106例，增40人死亡。另增4例兒童重症，分別為1例哮吼、3例MIS-C，均未打疫苗，目前1人出院，其他3人仍住院中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，今天新增2萬1056例本土病例，較昨天減少約700例、3.2%，但相較上週六則略增加約1300例、6.6%，以整週（8月7日至8月13日）來看，跟前一週相比增加約1300多例、0.9%，屬於持平；境外移入新增233例。

莊人祥表示，新增中重症106例（中症72例、重症34例），確診個案其中新增40人死亡，年齡介於30歲至90多歲以上。

今天新增4例兒童重症，分別為1例哮吼、3例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），年齡介於1到5歲，都沒有接種疫苗。

莊人祥表示，哮吼個案為一名1歲男童，沒有慢性病史，8月9日起陸續出現發燒、呼吸急促有雜音等症狀，當天通報確診，8月10日到急診，因呼吸窘迫插管使用呼吸器，轉入加護病房，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，現在仍於加護病房治療中。

至於3例MIS-C，莊人祥說，首先是一名2歲男童，本身有熱痙攣病史，7月6日確診，8月5日起開始發燒，8月7日出現全身抽搐、乾咳、呼吸急促等症狀到急診，X光檢查顯示肺炎，當天住院後因持續發燒、皮疹、結膜炎、嘴唇變紅等症狀懷疑是MIS-C，給予類固醇等藥物治療，目前仍在一般病房治療中。

還有一名3歲男童沒有慢性病史，5月19日確診，8月7日起陸續出現皮疹、紅眼、發燒等症狀，8月10日到急診懷疑是MIS-C，住院給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，一般病房住院治療中。

最後是一名5歲男童，沒有慢性病史，6月19日確診，7月20日起陸續出現發燒、活力和食慾下降，7月25日到急診，檢查發現扁桃腺紅腫、結膜炎，懷疑是MIS-C住院，心臟超音波顯示冠狀動脈擴大、心包膜積水等症狀，給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，病狀好轉已於8月2日出院。

國內12歲以下兒童重症累計166例，27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、9例哮吼、96例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有27人死亡，10例腦炎、5例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1110813

（指揮中心提供）

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