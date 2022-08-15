不受中國禁止進口影響 雲林文旦首航外銷新加坡

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（中央社記者黃國芳雲林縣15日電）雲林縣文旦正值採收期，雲林縣府與宜捷威公司合作出口文旦至新加坡，今天舉行外銷封櫃儀式，約有4000公斤的文旦首航外銷新加坡，不受中國禁止進口台灣文旦的影響。

雲林縣政府今天在宜捷威公司集貨場舉行文旦外銷封櫃儀式，現場由副縣長謝淑亞、宜捷威公司總經理林延蓉、農業處長魏勝德等人，共同為即將出口的文旦封櫃。

謝淑亞致詞表示，一年一度中秋節即將到來，文旦進入收成季節，雲林文旦品質優，甜度高，雖然中國市場受到影響，但縣府早已規劃透過計畫性地推廣，將在地農產品推廣到其他目標市場，這次外銷正是成果的展現，未來將外銷更多優質農特產品，保障農民收益。

魏勝德指出，縣府與宜捷威公司長期合作，將在地農特產品推廣至國外市場，並與國外超市通路合作，將雲林在地優質產品行銷至國外，建立知名度，今年至今累計已媒合外銷蔬果達130公噸，今天有散裝20公斤、共120箱及禮盒裝500盒，約4000公斤的文旦首航外銷到新加坡。

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謝淑亞指出，雲林縣文旦種植面積約247公頃，年產量約5000公噸，主要集中斗六市約197公頃，以及古坑鄉約25公頃；斗六文旦是文旦界的頂級品，皮薄、果肉香軟有彈性、汁多味甘甜，果香濃郁且甜度高為特色，深受消費者喜愛，是雲林良品的最佳代表。

謝淑亞說，目前採購及品嚐雲林文旦正是時候，民眾可多選購雲林文旦，也是中秋節最佳的伴手禮。（編輯：卞金峰）1110815