早安世界》柬埔寨中國暴力詐騙集團缺工 利誘台灣人加入
柬埔寨詐騙集團缺工害到台灣人 又是中國一帶一路後遺症
陸續傳出台灣民眾受到高薪徵人廣告誘騙遠赴柬埔寨，抵達之後護照便遭沒收等不人道對待，相關案件發生地以柬埔寨施亞努港（簡稱西港）最多。西港堪稱中國「一帶一路」倡議的戰略重鎮，蓬勃的建設需求拉高當地就業率，短短幾年內成為中資企業和賭場的聚集地。後來政府下令禁賭，許多線上博弈公司紛紛轉為線上愛情詐騙、投資詐騙等，也成為人口販運的「天堂」。刑事局16日說，媒體報導「超過4000名國人柬埔寨失蹤」並非事實，此為各地警察局訪查未歸國者總人數，並非全為受迫性滯留人數，其中近120件因在台家人無法即時聯繫上出國者而報案。（看完整報導）
北京再公布台獨分子清單 陸委會：制裁非法無效
中國當局北京16日公布包括立法院副院長蔡其昌與駐美代表蕭美琴等人的「台獨分子」清單，行政院陸委會對此表達抗議與不滿，強調兩岸互不隸屬，制裁非法無效，並將研議適時採取必要應處與防範措施。蔡其昌表示，為國家、人民做事，不怕中國的制裁。也在名單上的民進黨副祕書長林飛帆說，被威權政權制裁，應該是自由世界成員的勳章，倍感光榮。陳椒華表示，被列入清單代表她多年捍衛台灣主權、堅守民主價值的決心得到肯定。王定宇則說，「敵人的咒詛是我們胸前光榮的勳章」。（看完整報導）
台海緊張之際 德國戰機首度前進亞洲
在台海局勢緊張之際，德國空軍15日首度派遣戰機飛往亞洲，除了在澳洲參加軍演、訪問日本和韓國，中途將經台灣鄰近空域。這是二戰以來德國空軍最大規模的調動，目的是展現「迅速到全球各地執行任務」的能力。德國近年將外交重心轉向亞洲，2020年9月首度針對印度太平洋區域公布外交方針，強調將捍衛以規則為基礎的國際秩序與海上自由航行的權利。（看完整報導）
日華懇會長古屋圭司擬訪台 預定晉見蔡總統
日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長、執政黨自民黨籍眾議員古屋圭司考慮22至24日訪問台灣，並與總統蔡英文與台灣國防官員會談。日本共同社報導，美國眾議院議長裴洛西8月初訪台後，台灣海峽緊張升高之際，古屋訪台很可能刺激中國。（看完整報導）
大型重機通行蘇花改 9月1日起正式實施
台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）試辦大型重型機車通行至今已10個月，經專家學者討論，認為大型重機對交通幾乎沒有影響，且違規比例也很低，因此建議公路總局可常態性開放，獲交通部核定，從9月1日起實施。（看完整報導）
中國以白手套向以色列大買敏感技術 企圖取得軍事優勢
美國新聞週刊發表調查報導指出，中國為實現在「建國百年」2049年成為「科技強國」，近年來利用投資、併購等白手套方式公然自以色列買入近500項敏感技術，包括資訊技術、通訊、清潔、農業技術及機器人，意圖在軍事或敏感領域取得優勢。（看完整報導）
人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
長期關注中國人權議題的非政府組織「保護衛士」16日發布報告，揭露中國地方政府或警察數十年來以「精神病」當藉口，把至少近百名異議人士強行關進精神病院。這些異議人士飽受凌虐，包括被迫接受痛苦的電療、綁在床上、被強迫在床上穿著髒衣服長達數小時並備受羞辱、被毆打或是不得會見家人或律師。（看完整報導）
特派觀察／法國選民不滿菁英主義 高學歷金字招牌漸褪色
「論文一紙值千金」，台灣政壇論文爭議延燒多時。一般而言，法國對學歷的追求與重視，在歐洲國家中算是與亞洲較為接近。法國政壇領袖皆出自屈指可數的高等學府，然而近年來，菁英治理因改革不彰飽受批評，連政治菁英都弔詭地高喊「反菁英」口號，企圖屏棄學歷迷思，主打務實作為以喚回選票。（看完整報導）
台大：陳明通非辭職 111學年度起不再應聘兼課
台灣大學認定民進黨籍桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。校方16日證實，林智堅的指導教授陳明通自111學年度起不再應聘兼課。陳明通是兼任教授，只有在獲得聘書的情況下才會到台大授課，沒有辭職的問題。（看完整報導）
專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
北加州警察赫奇森運用「基因系譜學」科學辦案，8月初到夏威夷逮捕40年前一起少女謀殺案的75歲嫌犯蓋瑞．拉米雷斯。這起命案發生時，赫奇森尚未出生，幼時他常聽也參與調查此案未果的刑警繼父提起，最終由他將嫌犯上手銬。赫奇森告訴記者，40年前警察並不了解DNA的辦案科技，也不會預知現今的系譜學可以協助偵破案件，這凸顯犯罪現場採集到的每個物證都非常重要，而且要能保存到科技變得更加進步的時候。（看完整報導）
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