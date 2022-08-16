大型重機通行蘇花改 9月1日起實施

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（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）試辦大型重型機車通行至今已10個月，經專家學者討論過後，建議公路總局可常態性開放，也獲交通部核定，將從9月1日起實施。

蘇花改全線於109年1月全線通車後，去年9月30日起試辦251C.C.以上大型重型機車通行蘇花改路段，試辦期間為期6個月，將委託評估單位以抽樣方式觀測與檢核隧道內的秩序、行為、安全及環境等指標，並據以分析評估開放大型重型機車通行的適宜性。

公路總局第4區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正今天向中央社記者表示，經專家學者開會討論，主要針對大型重機在尖峰時段是否影響交通和違規情形後，認為假日車多時段，大型重機很少行經蘇花改，對交通幾乎沒有影響。

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至於違規部分，大致可分為超速和行駛路肩，大型重機違規比例也很低，因此建議公路總局朝開放方向規劃，經報請交通部核定，預定從9月1日常態性開放大型重機通行蘇花改。

至於外界關心何時試辦普通重機通行蘇花改，陳國正指出，公路總局正評估在花蓮縣中仁隧道試辦，主要考量此隧道雖是長隧道，但長度適中約4.7公里，且附近是和平、和仁較大型聚落，居民有地區性通行需求，不過現階段仍在評估中，尚未底定。（編輯：方沛清）1110816