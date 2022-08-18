中介法擬納管臉書 Meta盼謹慎評估規則強制性

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（中央社記者蘇思云台北18日電）NCC數位中介服務法草案擬納管臉書，臉書母公司Meta今天表達3點意見，強調公民社會是網路治理良方，希望法規架構中設立多方問責機制，相關規則應該清楚、合理，並謹慎斟酌是否要有強制性的法律義務。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行數位中介服務法第3場公開說明會，主要邀請資訊儲存服務及線上平台服務業者與公協會，Meta跟Dcard有代表出席。草案規劃納管5大類網路平台，有效使用者逾230萬的臉書、YouTube等單一業者，可能被納入指定線上平台服務提供者，將負擔最多義務。

Meta台灣公共政策總監陳奕儒表示，相關對話應該持續進行，不該僅止於8月底草案蒐集意見的期限，Meta對國家以立法方式處理網際網路議題的立場，在過去公開文件、媒體投書中都有清楚說明。

陳奕儒指出Meta共有3點意見，第一，支持有效、可行的問責制度和治理機制，台灣網路治理社群包含公民社會、產業與政府，在民主與自由價值上針對數位中介服務者、政府、使用者責任，構思發展一套彰顯自由且多方協力的法規架構，設立明確責任和多方問責機制，但要用謹慎態度斟酌，是否要有強制性法律義務的必要。

世界各國政府對言論自由、內容管理已經有很多討論。陳奕儒表示，今年4月在行政院政務委員唐鳳簽署下，台灣加入由美國發起的自由網路宣言，承諾基於言論自由、透明、問責等民主價值，建立開放、易於連結的全球網際網路服務，並承諾政府應該避免強制手段，限制或關閉網際網路服務，在符合國際人權法、表意自由以及符合必要性、比例原則下，減少網路的非法內容。

陳奕儒表示，第二，公民社會是網路治理良方，總統蔡英文在2020年第13屆亞洲自由民主聯盟演說中的台灣模式為基礎，台灣社會有能力研擬出合理、適當的網路治理框架，在公民、政府、平台承擔責任及角色下，發展相互平衡、可持續、可預期的運作方式，最重要是要確保公民社會在治理架構下發揮影響力。

陳奕儒表示，第三，規則需要清楚、合理、有效、符合比例，提升相關治理規則有賴監理機關，要創造誘因、尊重言論自由、鼓勵創新、保持彈性，包含網路中介服務者在內的多方關係人可以持續承擔責任，包括面對新興挑戰等。

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另外，陳奕儒表示，網際網路技術和使用者內容，會隨著時間會改變，產品和服務設計也需要與時俱進，因此對於系統性責任的要求，問責機制的設計要保持彈性，並且採取適合台灣數位經濟規模的作法，由台灣多方治理機制研擬出基準。

陳奕儒表示，Meta期待透過共同發展法規架構，讓台灣未來在社群科技世代中展現民主活力與高度公民素養，期待把上述原則與各方共同合作，並跟NCC提出建議，讓中介法草案在充分溝通、重新調整後，可以成為全球網路治理典範。（編輯：楊凱翔）1110818