女子潛水耳膜破裂險失聰 醫：下水務必做保護措施

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）一名女子日前在潛水享受海中風景過程中，左耳突然「啵」一聲還伴隨疼痛，並出現耳鳴、聽力減退，她就醫發現耳膜破裂險失聰。醫師提醒，下水前務必做好保護措施，以免耳朵不適。

台北中山醫院耳鼻喉科主治醫師許文龍今天透過新聞稿指出，造成耳膜穿孔的原因很多，最常見的是外傷及壓力如艙壓、潛水等，另也包括感染中耳炎或自行挖耳不慎等行為所導致。

許文龍說，臨床上曾遇過一名中年女性在潛水時突然聽見「啵」地一聲，左耳伴隨疼痛現象，上岸後出現耳鳴及聽力減退跡象，至醫院門診檢查發現內耳的耳膜有1/3大小破洞，周圍有撕裂傷，並帶有出血情況，判斷為「外傷性耳膜穿孔」。

患者深恐即將失聰而驚惶不定，所幸經診治，先將耳朵發炎情形控制，再進行每週1次、為期12週的顯微耳膜再生術，並給予高單位維他命及血管循環劑治療，患者聽力失而復得。

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許文龍解釋，耳膜由內中外三層細胞所構成，由於穿孔導致中間的纖維層增長過速，會將傷口形成包覆，內層的黏膜層與外層的扁平細胞層無法癒合；在發炎控制得當後，利用顯微鏡及顯微手術器械，將肉芽、鈣化及纖維化清除後，塗上促生長藥物，達到三層細胞均速生長，便可達到耳膜再生。

許文龍提醒，潛水族群在下水前必須做好保護措施，例如佩戴耳塞，以免發生耳朵不適情況。（編輯：陳政偉）1110819