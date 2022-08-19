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高苑科大捐資未到位 教部盼法院加速解散董事會

2022/8/19 15:01
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（中央社記者陳至中台北19日電）教育部技職司副司長柯今尉今天表示，高苑科技大學董事會未於8月18日前，依承諾捐資新台幣1億元，將向法院補充聲請理由，希望法院加速審議，解除全體董事職務。

受到少子女化衝擊，台灣不少大專面臨退場危機，高苑科技大學2月底改組董事會，教育部讓新董事分期捐資，不過3月屆期時，資金沒有到位，高苑科大因而被列入專案輔導學校。

高苑科大董事會於4月底表示學校財務支出控管不佳，無法將捐款直接捐入學校帳戶，要求改設立專戶，分期完成1.5億元捐資。不過5月份仍未完成捐資，私校諮詢會於7月做成決議，建議教育部向法院聲請解除全體董事職務。

教育部於8月9日再度行文董事會，要求在8月18日前完成捐資1億元。柯今尉今天接受中央社電訪證實，昨天期限到期，董事會未依承諾捐資，將再向法院補充聲請理由，請法院加速審理。若法院同意解除全體董事職務，將先由臨時董事代行董事會職權，後依法重組董事會。

柯今尉表示，教育部不瞭解董事會未捐資的理由，只能依法處理。董事會違反捐資承諾，已符合私立學校法第25條影響學校校務正常運作，且限期改善仍未改善，希望法院儘速解散董事會。

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另外，教育部8月發函以涉違反新南向專班招生規定，以及與停車場維護費短收涉案人員簽訂和解書，損害學校權益，「原則同意」董事會於4月28日的決議，依高苑科大校長遴聘及解聘辦法第7條解聘校長趙必孝。

教育部今天稍晚以文字補充，同意解除校長職務時，只要求董事會履行先前捐資承諾，並沒有與董事會「交換條件」。另外董事會積欠教職員薪資，會持續裁罰學校，直到改善為止。（編輯：管中維）1110819

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