疫情期間紙餐具用量增卻少報 環署追討處理費逾4千萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）環保署資源回收管理基金管理會今天表示，疫情期間餐飲多採外送，紙餐具用量跟著變多，經查到7月底，至少91家生產業者短報營業量7683公噸，將追討回收清除處理費4148萬元。

資源回收基管會發布上述新聞稿。執行秘書王嶽斌接受中央社記者電話訪問時說，全國需繳回收清除處理費的責任業者約2.8萬多家，其中紙餐具生產業者200多家，但是比較容易短報營業量，對比其他業者4年查核一次，紙餐具已改成2年查核一次。

他說，這次三管齊下查核至7月底的結果，短報總家數、少繳回收清除處理費的金額如上所述，將強制執行、討回應繳金額。

首先，加強未登記責任業者調查、篩選及輔導，查獲至少56家未登記責任業者，應申報輸入量為258公噸，應補繳回收清除處理費為新台幣139萬元。

其次，針對已登記責任業者的營業量查核，查獲至少35家有短漏申報情形，短漏申報營業量計7425公噸，短漏金額約4009萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

再者，篩選清查經濟部中部辦公室提供的711家農地違章工廠，確認其中24家為已登記紙餐具業者（含3家輔導後完成登記），納入前述的56家中。其餘600多家，則是生產瓦楞紙、彩藝盒（抽取式衛生紙外包紙盒）等產品的業者。

另外，環保署說，5月3日已修正發布「應回收廢棄物責任業者管理辦法」，規範紙餐具應標示由環保署核發的責任業者專屬本體來源標誌（QR code），以追溯製造及輸入業者資訊，進而納管未登記紙餐具責任業者。（編輯：管中維）1110819