早安世界》台美21世紀貿易倡議首輪談判秋天登場 對抗中國經濟脅迫
台美21世紀貿易倡議首論談判秋天登場 鄧振中：抗中國經濟脅迫
美國與台灣6月1日啟動21世紀貿易倡議，雙方6月底在華府召開首場會談後，經兩個多月準備，美國貿易代表署8月17日表示，美台正式啟動談判程序，首輪談判預計今年初秋舉辦，將聚焦貿易便捷化、反貪腐、中小企業等11個領域。行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中說，啟動談判對台灣有多項好處，包含擴大鳳梨、蘭花等農產品出口美國，以及共同討論如何抗拒中國對世界各國的經濟脅迫。（看完整報導）
政院：掌握373柬埔寨案受害人 40人返台333人待援
柬埔寨打工詐騙頻傳，行政院18日表示，統計今年3月至7月報案，以及近日家戶訪查4679戶後，目前掌握相關被害人數達373人，其中40人已獲協助返台，還有333人等待救援，受害者中99%都是電信詐欺，有極少數是性剝削案件。另外，國民黨立委鄭正鈐等3人18日從柬埔寨帶回一名台灣年輕人要下飛機時，航警局警員要求將這名青年帶去問話，結果與鄭正鈐等人發生爭執，最後航警局同意由立委陪同入境。（看完整報導）
九合一決戰倒數／北市長三腳督選情膠著 施政藍圖成勝敗關鍵
九合一選舉11月26日投票，中選會預估選舉人數將近1930萬人，首投族約76萬人，將選出1萬1023位地方公職人員。離投票日剩100天，各黨積極備戰，台北市長之爭由民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安及民眾黨支持的現任副市長黃珊珊三分天下，學者預期勝敗關鍵將在3人的施政藍圖。民進黨內分析南部執政4縣市選情穩定，台北市選情看好，新竹市較艱困，另希望拿下藍營陷於分裂的苗栗縣。國民黨則主打「決戰北台灣」，以六都過半、縣市長總席次16席以上為目標。（看完整報導）
中國60年一遇高溫爆大規模水電雙缺 鄱陽湖縮水3千平方公里
今年夏天以來中國多地出現不尋常的連續高溫，截至15日高溫事件持續64天，強度則達1961年以來最強，重慶、貴州、四川3省市包攬高溫榜前十名，各地出現高溫奇景報導，包括南京老鷹中暑墜江、河南主婦在超市買的活蝦被熱熟。在60年一遇的高溫、雨量稀少、電力負荷過大等3大因素影響下，連第一水電大省四川也陷入停工限電窘境。中國最大淡水湖泊鄱陽湖水體面積剩803平方公里，比豐水期大減3000平方公里，創鄱陽湖最早進入枯水期的紀錄。（看完整報導）
CNN：烏克蘭內部文件承認3炸克里米亞俄軍設施
在2014年被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地9日發生爆炸，至少7架軍機被毀，一般相信是遭到烏克蘭攻擊，但烏克蘭始終未予證實，俄國則宣稱是意外事故。美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據烏克蘭政府內部流傳的報告，克里米亞境內俄國軍事設施近來發生的3次爆炸，都是烏克蘭針對俄軍的攻擊行動。其他兩起發生於16日，麥斯基彈藥庫與格瓦德斯柯耶飛機場雙雙發生爆炸，俄國稱麥斯基事件是遭到破壞，但未說明詳情。（看完整報導）
持有中投欣裕台股權移轉國有案 國民黨興訟敗訴
黨產會於105年對國民黨作出處分，要求在中投及欣裕台公司所持有的股權應移轉國有，國民黨不服興訟。台北高等行政法院18日認定原處分並無違誤，判國民黨敗訴。法院指出，欣裕台公司的資產全部分割自中投公司，非由國民黨另行出資成立。中投公司既屬於不當取得財產，則原處分認定國民黨持有欣裕台公司的股權，同屬不當取得，因此國民黨持有的全部股權均為不當取得財產，依法應移轉為國有。對此判決，國民黨表示將提起上訴。（看完整報導）
宣告利率不當調升 金管會命令13家壽險下架19張保單
13家壽險公司不當調升利變型保單宣告利率，金管會18日命令下架19張保單並對12名商品簽署人員給予記點處分，受處分的業者包括元大、富邦、中國、台新、台灣、南山、國泰等13家，其中以元大和富邦各被停售3張保單最多。金管會強調，已經投保的有效契約保戶權益不受影響。（看完整報導）
大同總經理蔡維力上任不到50天閃辭 副董事長王金來暫代
百年老店大同公司總經理蔡維力6月底甫上任，不到50天，18日即以個人因素請辭，雖董事長王光祥全力慰留，但辭意仍堅。大同宣布副董事長王金來暫代總經理。大同2020年股東臨時會變天，創辦人林尚志家族只保留林郭文艷一席董事，及一席獨立董事，由掌握董事會的市場派三圓建設董事長王光祥取得經營權。（看完整報導）
美國小馬青少棒賽 新北市隊擊敗墨西哥奪冠
美國小馬聯盟小馬級（13-14歲組）世界青少棒錦標賽在美國賓州華盛頓舉行，新北市隊以二重國中球員為主，搭配新泰國中好手一同出征，18日靠著呂冠緯投3.2局無失分，加上打線把握第4局得分契機，最終以4比1擊敗墨西哥隊拿下冠軍。新北市代表隊曾在2016年、2018年奪冠，最近一次贏得冠軍的台灣球隊是2019年的台北市代表隊。（看完整報導）
影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
25歲馬來西亞攝影師馮業輝2015年來台讀書，愛上台灣自然美景，背著20幾公斤器材上山下海拍縮時攝影製作「縮時台灣」3部曲，引起海內外迴響。歷經一年半，馮業輝8月交出更精采作品，短短5分鐘從百岳拍到海岸線，離島拍到街頭，捕捉無數日出日落、璀璨銀河。馮業輝說，7年來在台灣奔波已超過10萬公里，堪稱「環島100次」，盼讓世界看見台灣之美。（看完整報導）
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