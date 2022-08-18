中投欣裕台股權移轉國有案敗訴 國民黨：繼續上訴

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）台北高等行政法院今天針對中投、欣裕台股權移轉為國有案做出判決，國民黨敗訴。國民黨秘書長黃健庭表示，國民黨護憲、護法、不護產，要堅持守護台灣的民主法治，會繼續上訴。

黨產會5年前對國民黨作出處分，其持有中投及欣裕台公司股權應移轉國有，國民黨不服，提起撤銷訴訟，台北高等行政法院今天判決駁回，國民黨敗訴，可上訴。

國民黨下午召開記者會，黃健庭在會中表示，國民黨的黨產從民國34年就已成立，前總統陳水扁執政時，都已針對有疑義的部分，做過全面性清查，當時認定合法取得的財產，今天也全部被推翻，完全忽略時代背景，用轉型正義的名義追徵，甚至連黨史資料、文物都要沒收。

黃健庭說，黨產會能夠這樣無限追朔、擴大認定，這根本違反法治國原則，國民黨只能尋司法途徑做救濟，但此時又會發現，司法體系也已經高度綠化，國民黨相關訴訟一路潰敗，沒有例外。

黃健庭強調，國民黨護憲、護法、不護產，要堅持守護台灣的民主法治，會繼續上訴。

國民黨行管會主委邱大展則說，針對這次的判決，感到有點訝異，因為判決速度太快，要求調查的事情都沒調查；承審法官曾建議雙方是否以和解方式終結此一案件，但越談越糟糕，結果令人遺憾。邱大展希望未來上訴後，有其他法官可以秉持專業判斷，再度聲請釋憲。

中央投資公司董事長陳樹指出，中投及欣裕台公司堅定支持國民黨提出上訴，此外，目前已有34位立委連署再度推動釋憲。（編輯：楊凱翔）1110818