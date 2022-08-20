導遊領隊擬脫離國考行列 將回歸交通部辦理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）交通部日前預告修正「發展觀光條例裁罰標準」，除了加重旅館業、旅行業有損害國家利益等的罰鍰之外，也將把導遊領隊考試從國考中刪除，回歸交通部辦理。

交通部日前預告修正「發展觀光條例裁罰標準」第5條附表1、第6條附表2、第7條附表3、第8條附表4、第9條附表5、第10條附表6、第11條附表7、第12條附表8。

根據修正條文，觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，如果有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者，將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

若情節重大者原本處定期停止營業或廢止營業執照或登記，修法後將加重為處15萬元以上50萬元以下罰鍰，並停止營業或廢止營業執照或登記，且可以按次處罰。

除此之外，受僱人員原本處1萬元以上5萬元以下罰鍰，也加重情節重大者將處5萬元以上30萬元以下罰鍰。

若在禁止從事水域遊憩活動或不遵守相關限制命令的罰鍰的營利性質業者，也從原本處3萬元以上15萬元以下罰鍰，提高為5萬元以上20萬元以下罰鍰。

另外，由於實務上水域活動業者無法替旅客投保傷害保險，因此也刪除業者須替旅客投保傷害保險的相關條文。

另外，這次修正也將導遊領隊的考試主管機關從考試院改為交通部，也就是說未來導遊領隊考試將不是國考，而是由交通部或其委託機關負責評量。

修正條文中也因應疫情，明定若因天災、疫情或其他事由，主管機關可以公告延長導遊領隊的換證時間。

交通部表示，除了導遊領隊的考試主管機關改為交通部的條文實施日期由行政院會同考試院訂定外，其餘修正條文最快今年10月中就可以公告上路。（編輯：陳政偉）1110820