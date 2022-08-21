早安世界》今起炎熱大台北留意37度以上高溫 本週可能有颱風影響
今起炎熱大台北留意37度以上高溫 本週可能有颱風影響
中央氣象局預報員陳伊秀說，21日至23日天氣晴朗高溫炎熱，尤其大台北及花蓮縱谷可能出現37度以上高溫，至於水氣，21日及22日水氣較少，23日水氣增加降雨範圍擴大。陳伊秀說，24日起要關注菲律賓東方的擾動會靠近台灣，有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至颱風，靠近台灣時水氣會比較多，南部及東南部整天都有不定期降雨，其他地區則以午後降雨為主。（看完整報導）
台灣人打工被騙 柬埔寨指近年已逮捕數百名涉案人
台灣民眾赴柬埔寨打工受騙，受害者遭誘拐被拘禁在西港，香港媒體報導，當地企業以中資為主，這些企業主不少人是涉及行賄、詐騙與賭博的黑金巨頭，甚至打著「一帶一路」的旗號招搖撞騙。柬埔寨內政部長蘇慶建議跨部會工作小組，及柬埔寨反人口販運委員會旗下各單位，監控人口販運相關訊息，以便及時採取預防措施。柬埔寨國家警察局副局長西納里表示，近年柬埔寨當局發現許多誘騙非法勞工的網路陰謀，迄今已逮捕數百名來自中國和台灣的涉案人。西納里說，詐騙成員主要來自中國，以柬埔寨為詐騙基地。（看完整報導）
分析：中國軍力雖較台灣強大 要武統也不容易
澳洲廣播公司19日報導，據2022年全球軍火報告網站統計，解放軍現役員額200萬，號稱當今全球規模最大的軍隊，整體軍事實力在142國中排第3，而台灣現役軍人17萬，整體軍事實力排名第21。中共近來藉軍演對台頻頻武嚇，專家分析，台灣軍力不弱但不友善的中國更強大，不過北京意圖武統也沒那麼容易，就算共軍上了岸，數十萬大軍的油料、糧食甚至飲用水等將面臨補給問題。（看完整報導）
華郵：習近平要求拜登阻止裴洛西訪台 結果碰釘子
「華盛頓郵報」報導，一位白宮高級官員描述，在美國國會眾議院議長裴洛西預定造訪台灣前幾天，中國國家主席習近平曾要求美國總統拜登加以阻止，拜登的回應是辦不到，並警告習近平說，如果裴洛西造訪台灣，中國不應採取挑釁和脅迫行動。裴洛西也向白宮官員表明，只有在兩種情況下，她才會重新考慮訪台行程，一是拜登直接要求她不要訪台，二是台灣總統蔡英文撤回邀請。（看完整報導）
國內COVID-19確診突破500萬例 兒童重症增3例皆為MIS-C
國內8月20日新增2萬1925例COVID-19本土病例，中重症增117例，其中36人死亡。另新增3例兒童重症MIS-C，其中1名10歲男童合併休克收住加護病房，經治療已出院。針對Omicron變異株在2021年11月首次被發現，隨後成為最主流變異株，美國本週發布的研究結果指出，在可能感染Omicron病毒變異株的人之中，絕大多數的人都不知道自己曾經染疫，這可能是造成這種變異株迅速傳播的原因。（看完整報導）
專題／北桃竹苗三腳督戰局棄保難料 年輕、中間選票決勝負
九合一選舉將於11月26日舉行，縣市首長除了藍綠對決，在台北市、桃園市、新竹市等地加入民眾黨提名或支持的選將，呈現三腳督局勢。學者分析，若民調差距不大，棄保難度相對較高，民眾黨這次推出的參選人聲勢不錯，可和藍綠抗衡，增添選情詭譎，勝負關鍵在中間和年輕選票的移動。此外，18歲公民權修憲複決與九合一選舉同日投票，朝野立場一致支持複決通過，也投入宣傳爭取年輕人選票；至於此議題是否牽動選情，多數看法認為影響不大，九合一選舉還是回歸候選人個人特質。（看完整報導）
「讓電於民」跳票 四川達州對居民拉閘限電
中國四川省限電20日午夜截止，官方此前強調限電是為了「讓電於民」，但許多IP位置在四川達州的網友連日在微博發文，抱怨公告限電2.5小時是「給大眾看的」，實際情況完全不是，而是「好幾個不間斷的2.5小時」，且停電時間都在大白天逾40度高溫下，民眾連電風扇都沒得吹。網友指出，達州極少數有自己供電的商場，地上全是坐著躺著的老人跟孩子。（看完整報導）
東非3國2200萬人瀕臨飢荒 衣索比亞戰亂區尤其嚴重
聯合國世界糧食計劃署19日表示，非洲之角3國肯亞、索馬利亞和衣索比亞因多年來降雨不足，出現40年來最嚴重旱災，瀕臨飢荒人數已增加到2200萬，其中衣索比亞的戰亂地區泰格瑞省有近半人口面臨糧食嚴重匱乏，泰格瑞省內部傳出的報導指稱，許多女性為求生存被迫從事性工作，而且隨著當地民眾步入飢餓高峰季節，情況將更加惡化。（看完整報導）
來台半世紀照顧近千名無依兒童 美國傳教士史可堯夫婦將返美
宜蘭縣私立神愛兒童之家育幼院創辦人史可堯、史培理夫婦，在台半世紀照顧近千名無依孩童，兩人月底將回美國養老。曾受照顧的孩子20日舉辦歡送會，上百人齊聚一堂，感謝史可堯夫婦的養育之恩。史可堯夫婦2017年拿到台灣身分證，成為正港台灣人。史培理說：「我們非常愛台灣，我們是台灣的人民。」她表示，若明年COVID-19疫情趨緩，全家會再回到台灣，畢竟台灣也是他們的家。（看完整報導）
羅力感性宣布引退回歸家庭：熱愛在中職打球的每分每秒
中職富邦悍將隊37歲洋投羅力用熟悉的「哩賀」開啟記者會，正式宣布9月引退。羅力從2012年開始在台效力，他強調自己熱愛在中職打球的每分每秒，決定引退主因是想陪伴家人。羅力感性告白，感謝過去10年家人全心全意的支持，希望接下來可以當個在家人需要時都會在的父親和老公。悍將領隊領隊林華韋也公布羅力還剩2場先發，最後一戰9月2日賽後會舉辦退休儀式。（看完整報導）
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