推廣勞動教育 勞動部推小學融入式教學

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（中央社記者張雄風台北23日電）勞動部今天表示，已與10部會合作訂定「勞動教育促進綱領」，以小學生為例，會提供教學手冊給教師，協助在課堂中融入勞動觀念；未來也會要求全國高中職在學生畢業前，辦理勞動教育。

勞動部今天在例行業務說明會中表示，已結合10個部會一同合作，訂定「勞動教育促進綱領」，針對學生、未就業或轉職勞工、雇主等推動勞動教育措施，盼提升整體國民勞動意識。

勞動部勞動關係司長王厚偉舉例，勞動部會先完成小學教學資料（手冊），幫助老師在課程中融入勞動觀念，讓小朋友理解；也要求全國高中職在學生畢業前，辦理勞動教育。

另外，王厚偉提到，之前曾發生如僑生來台變成「學工」的事件，接下來也會要求學校應將僑外生專班合作廠商名單提供予地方勞工主管機關，地方勞工主管機關並將針對前揭廠商名單辦理訪視、宣導及座談。

在新雇主部分，王厚偉說，會與勞保局合作，在新投保單位納入線上課程，並有教育手冊電子檔供下載，預估每年可達約8000件，以利雇主參閱並瞭解勞動法令規範。

此外，申請青年、微型創業貸款者，勞動部也會提供影片、電子檔等強化勞動知識，預估每年約700人次。

王厚偉提到，其他如金管會也同意將公司治理評鑑指標納入勞動權益，這也是對投資人重要的資訊揭露，上市櫃宣導課程也會納入；科學園區每個園區都會有說明會，負責人、經營者一起參與勞動講座。

王厚偉說，未來也在研議建置勞動教育人才資料庫，並補助企業辦理教育訓練；其他如受裁罰事業單位，則會適時提供勞動教育相關資訊予雇主參考。（編輯：陳仁華）1110823