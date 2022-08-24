迎中秋買氣台彩加碼6.2億元 大樂透加開百組100萬

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（中央社記者張璦台北24日電）台灣彩券公司今天宣布中秋加碼方案，4款遊戲加碼總獎金高達新台幣6.2億元，其中，威力彩從8月29日至10月27日頭獎機動加碼2億元，大樂透8月30日起加開100組100萬元，迎接中秋買氣。

台彩公司今天舉辦111年中秋加碼宣告記者會，宣布中秋加碼活動內容，威力彩、大樂透、BINGO BINGO賓果賓果、39樂合彩等4款遊戲齊加碼，總加碼金達6.2億元。

台彩表示，最受民眾喜愛的大樂透，自8月30日起加開100組100萬元獎項，將送出加碼獎金1億元，民眾購買中秋加碼期間的大樂透，除可對例行開獎的頭獎到普獎外，只要彩券選號完全對中當期任一組加開的促銷獎號（每組皆為自01至49號碼中開出的6個號碼），就可以獲得100萬元加碼獎項，等於活動期間一張大樂透可以對兩種獎項。

台彩說明，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則該組100萬元獎金將依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月7日為止。

同時，威力彩從8月29日至10月27日頭獎採機動加碼，若前期頭獎累入金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。

至於每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果，自9月2日起連續加碼16天，其中「基本玩法」1至6星玩法加碼9個獎項，獎金最高翻2倍；「猜大小」玩法以及「猜單雙」玩法，猜中「單」或「雙」的獎金倍數也由6倍提高為7倍。

此外，每注售價25元、週一至週六天天開獎的39樂合彩，自9月19日起至10月8日連續18期於「二合」玩法實施獎金加碼，單注獎金從1125元提高至1500元。（編輯：潘羿菁）1110824