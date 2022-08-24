國合會攜手屏科大 舉辦友邦非洲豬瘟防治技訓班

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（中央社屏東縣24日電）屏東科技大學長期對國際重要豬隻傳染病研究成果受到矚目，國合會與屏科大簽訂合作備忘錄，舉辦拉丁美洲地區「非洲豬瘟防治技術培訓班」，招收5友邦、24名學員培訓。

屏東科技大學今天發布新聞稿表示，非洲豬瘟於2018年在中國境內爆發，引起亞洲甚至全球嚴正關注，屏科大獸醫學系豬病團隊長期對國際重要豬隻傳染病的監測與研究，在非洲豬瘟疫情爆發後，政府嚴密的邊境管制下，協同各相關單位檢驗與診斷，形成堅強防治網絡成功防堵非洲豬瘟入侵至台灣境內養豬場。

這項成果受到財團法人國際合作發展基金會（國合會）肯定，與屏科大簽訂合作備忘錄，於8月2日至30日辦理拉丁美洲地區「非洲豬瘟防治技術培訓班」，招收來自貝里斯、聖露西亞、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭等5友邦國家，24名農畜、檢驗、獸醫等相關背景專業人員前來培訓，協助友邦培育非洲豬瘟防疫專業人才。

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國合會副秘書長李志宏表示，這次與屏科大合作辦理培訓班是自全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後睽違2年首次辦理的國際實體班。課程著重在分享非洲豬瘟防治邊境管制經驗及診斷技術介紹，除了安排學員實際操作病毒抗原與抗體檢驗，也規劃赴屠宰場及動物疾病診斷中心參訪，協助學員瞭解豬隻屠宰或生病後送系統及流程。

屏科大獸醫學系教授林昭男表示，屏科大豬病團隊已有20年以上海外豬病專業培訓經驗，透過此次非洲豬瘟防治技術培訓班能再次展現台灣的豬病診斷及防治能力。（編輯：謝雅竹）1110824