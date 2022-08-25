中秋連假防疫方向受關注 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）Omicron BA.5株將為台灣疫情帶來下一波高峰，專家表示，2020年至今，疫情都未因連假上升，認為中秋烤肉聚會仍可照常，指揮中心下午2時記者會將說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天新增2萬8397例本土個案，新增數逼近3萬大關，增加2名30多歲死亡個案，其中一名男性有慢性病，但另一名女性無慢性病，且完整接種3劑疫苗，卻在確診4天病況惡化死亡。

中央流行疫情指揮中心預估，下週單日確診數突破3萬例可能性高，研判將發生在8月30日至31日，依據內部模型推估高峰期將落在9月中下旬。隨著Omicron BA.5疫情攀升，BA.5株有更明顯的免疫逃脫特性，重複感染是下一波疫情的特徵。

中秋節可能在BA.5疫情高峰前後，台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎今天在廣播節目表示，2020年到現在，已經歷多個連續假期，都沒有看到疫情因為連假上升，烤肉是戶外活動，除非是一直互相擁抱，不然病毒傳播很低。

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食藥署23日召開莫德納次世代疫苗緊急使用授權（EUA）審查會議，目前決議請莫德納廠商在26日前提交補充資料，最快安排29日進行EUA審查，可望10月進貨。本土Omicron BA.5疫情升溫，次世代疫苗進度受關注，將是今天記者會焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至8月23日，本土輕症、無症狀個案累計502萬3097例、占99.54%，中症累計1萬2908例、占0.26%，重症累計1萬266例、占0.2%，其中死亡累計8937人。（編輯：張雅淨）1110825