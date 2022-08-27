一個藉口成人生出口 流浪醫的無國界醫生旅程

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專訪無國界醫生4（中央社記者張茗喧台北27日電）「從沒想過一個藉口，會改變我的一生。」2008年從伊斯坦堡到北京的流浪醫師，在旅館寄出申請志願人員的Email，開啟通往另一個世界的大門，他是無國界醫生基金會董事長劉鎮鯤。

外界常以偉大、崇高的眼光看待國際醫療人道組織無國界醫生，認為這是一份可以幫助別人，又能實現夢想的工作，但劉鎮鯤選擇將外界的期待與讚美都拿掉，「我們認知的危險，都是他們的日常生活。身為外人的我們，唯一該做的就是專心醫療工作做好，這比什麼都重要。」他在接受中央社記者專訪時這麼形容這份工作。

踏進無國界醫生領域，其實是一連串的偶然。劉鎮鯤回憶，早年出國旅遊習慣跟團的年代，他就已經在美國紐約、西班牙等地自助旅行，身邊不少人曾對他說過「你好像很適合當無國界醫生」，儘管對這組織認識不多，卻在他心中留下了一顆種子。

出身麻醉科醫師的劉鎮鯤，曾經夢想在工作多年的台北榮民總醫院，從實習、住院醫師一路升到主治醫師，最後卻覺得事與願違。看不見未來，決定先把自己歸零，從土耳其伊斯坦堡出發，花了9個多月橫跨亞洲，從陸路一路玩到中國上海。

旅途中，無論行經何處，都有人一再問他「下一步要做什麼」，他便以「無國界醫生」當作應付他人的藉口，曾經埋下的種子在他心中漸漸萌芽，「我人生唯一會做的就是麻醉，唯一聽過的海外組織就是無國界醫生」，回台前落腳北京旅館，他向無國界醫生寄出申請書。幾個月後他接下第一個任務前往南蘇丹，為14年奇幻旅程揭開序幕。

「我在前線學到最重要的一件事，就是取捨。」劉鎮鯤說，他曾遇過有人誤用手榴彈炸斷自己的手，求助時只剩兩條血管勉強連接著斷肢，半夜外科醫師急匆匆來敲他房門，希望趕緊動手術把血管接起來，但因設備、醫材的精密度根本不夠，隔天傷患仍面臨截肢命運。

還有一次，他們收治一名感染傷寒症的小女孩，在醫療匱乏的地方，面對傷寒其實可以採取抗生素保守治療，但小女孩先前因為歷經太多次手術治療，導致腸子脆化，所有吃進去的東西都從肚子裡漏出來，一丁點營養都無法吸收，最後竟活活餓死。

在前線的經驗告訴他，凡事盡力而為就好，勉強不得。劉鎮鯤說，無論擁有多麼高超的醫療技術，在當地條件限制下，能夠發揮的空間都有限。

以最簡單的開藥為例，在台灣可以要求病人每4小時吃A藥、8小時吃B藥、12小時吃C藥，但同樣狀況到了前線，患者可能因為醫囑太複雜，最後一顆藥都沒吃，醫師必須學習在自身期待以及當地條件之間，找到平衡，才不會整天又生氣又沮喪。

正因如此，「醫療」反而成為最簡單的事，「做人」才是最大的功課，劉鎮鯤說，既然走進別人的生活，就要尊重別人的文化，不要帶入自己的價值觀，對當地人的行為指指點點。

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「從沒想過一個藉口，會改變我的一生，更成為我人生的出口。」從前線醫師一路做到無國界醫生落腳台灣的首任董事長，劉鎮鯤從未想過自己會對國際醫療組織的架構，有著如此深的認識，也實際站在第一線，接觸地中海難民危機等世界性的公衛議題。

這些年來他歷經不同文化衝擊，也踩過別人文化的底線，不但心胸變得更加開闊，更能虛心接納不同想法，也走出華人文化，學習挑戰別人的意見。如今回想起當初的挫折，劉鎮鯤笑稱「謝謝北榮不要我」，才賦予他跨足另一個世界的動力。（編輯：陳清芳/陳政偉）1110827