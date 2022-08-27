救援找回醫者初心 台灣經驗培訓戰地產房種子員

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專訪無國界醫生2（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北27日電）彷彿印證孔子說的「五十而知天命」，婦產科醫師王伊蕾在50歲加入無國界醫生行列，戰地救援任務讓她重新感受醫者初心，她也協助培訓戰地產房種子員，盼造福當地女性。

王伊蕾是台灣第一名婦產專科無國界醫生，曾前往阿富汗、伊拉克熱血救援。回台後接受中央社專訪，她不諱言，若沒有遇見另一半、生下2個可愛女兒，可能更年輕就出發，卻少了前半生磨練出的圓融處事，說不定更加跌撞辛苦，甚至中途放棄。

要打入當地，又要面對來自世界各國不同背景的同事，王伊蕾認為，她是在最好的時候出任務，當雙方意見不同時如何理性溝通，她過去的歷練包括專業訓練、開設診所管理人事與行政等，讓她懂得即使不能做到最好，至少用彼此都能接受的方式解決問題，而非製造衝突。

說來從容，事實上王伊蕾第一次到阿富汗，還沒跳脫在台灣的執業習慣，樣樣親身上陣，結果又忙又累。她體悟除了醫療，更重要是經驗傳承。

她開始觀察當地醫師欠缺哪些技巧，例如伊拉克沒有台灣那麼扎實的超音波訓練課程，於是王伊蕾有系統地教導如何測量寶寶頭圍、腹圍、胎位等，她的傾囊相授也讓對方改觀，心想「這個台灣來的醫生不錯」、「有兩把刷子」。

這也是無國界醫生重要工作之一：「賦權」，把醫療能力帶給當地醫療人員。王伊蕾指出，她再努力，能救治的患者仍有限，但若能訓練在地醫師成為種子培訓員，獲救病患將會倍數成長，好的醫學教育也能不斷繼續下去。

由於宗教等因素，當地女性只能給女醫生看診，但社會保守和限制，女性受教育機會不高而缺少女醫生，變成惡性循環。尤其產後大出血是產科急症，最容易造成母親死亡的危險狀況之一，年輕助產士們看到血從推床溢流到地上，多半嚇到不斷指著彼此互推工作。

王伊蕾制定產後大出血SOP，依任務分組進行訓練，讓助產士們在第一時間能夠有條不紊通力合作，她期許助產士們將來若回家鄉開立助產所，運用所學技術好好處理產後出血病患，形成連鎖效應，拯救更多患者。

節育計畫也是無國界醫生重要任務之一。當地追求多子多孫多福氣，女孩從10幾歲起就一路生到40多歲，無國界醫生希望透過結紮或安裝避孕器方式，把生產間隔稍微拉長點，讓患者身體休息。

然而，主導權不在女性身上。王伊蕾談到，有些病人若繼續懷孕生產會有生命危險，但患者的先生仍不同意結紮，醫療的受者跟施者是患者和醫師，卻是男性手握主導權，這在台灣很難想像。

王伊蕾強調，生小孩對女性而言「是Blessing（祝福）、也是Curse（詛咒）」，幫助一名女性完成她對生與不生的想法，這對她個人、對社會穩定，都很重要。

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醫學生畢業時宣讀的希波克拉底斯（Hippocrates）誓言，王伊蕾在戰地有深刻感受，基於人與人之間的互相扶助跟關懷，因為語言不通，感謝有時就是一個緊緊的擁抱。她說，找回初心的感覺「很好」。

原本打算再出任務，卻被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂計劃。王伊蕾相信，每個人的生命都有其機緣，沒人知道機緣何時會出現，所以要累積能量，能量將轉換為付出的機會，每個人都有自己最好的時機。（編輯：陳清芳/陳政偉）1110827