放下武器就有醫療權 戰火下的醫者魂

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專訪無國界醫生5（中央社記者張茗喧台北27日電）世界許多角落，正面臨著比COVID-19疫情更致命的威脅，無國界醫生每年派出數千名醫護，深入戰亂與衝突的核心地帶，讓每個願意放下武器的人，都能獲得平等的醫療機會。

說起「無國界醫生」，很多人似懂非懂，也有人誤將出國行醫義診的醫者都歸類為無國界醫生。實際上，「無國界醫生」是擁有51年歷史的國際醫療人道援助組織，致力在受到武裝衝突、流行病、傳染病和天災影響的地區提供緊急醫療援助，於1999年獲頒諾貝爾和平獎。

台灣無國界醫生基金會董事長劉鎮鯤接受中央社記者訪問時說，無國界醫生深入危機、戰爭的衝突核心區，為當地人們提供醫療服務，「畢竟日子再苦都有人生孩子」，更別說在衝突地區，每天都有因事故受傷的傷患，無國界醫生團隊不僅是方圓百里內唯一的醫療醫療資源，也是人們最後的希望。

2021年，無國界醫生在162國設有據點，2016年也落腳在台灣，每年全球出動6000多人次前往前線進行醫療服務。外界比較不知道的是，醫療據點位置的挑選、人力的安排，每個環節都藏著大學問，也攸關著醫療團隊的人身安全。

「確保中立」是無國界醫生在戰火中領悟到的保命之道，劉鎮鯤說，假如團隊要進駐戰爭動亂地區開任務，就要在每個陣營都開設醫療據點，強調中立的態度，避免偏袒任何一方，反而讓醫療團隊成為下手目標。

選址時也要分辨哪裡是衝突的核心區、哪裡是交通要衝，將需求、安全性、後勤補給等因素都納入考量，並針對不同國家政經情勢訂定規則，確保醫療團隊人身安全，例如幾小時必須回報一次、哪些地區能去或不能去，在治安條件特別差的地區，甚至會禁止醫療團隊「落地」，只能搭車移動，以免遭到綁架。

令人難以想像，在前線的醫療帳篷，甚至會出現敵對陣營的傷患同時接受醫療服務的畫面。劉鎮鯤說，對當地人而言，外國人的帳篷就是戰火之下唯一的中立地帶，只要願意在醫療帳篷外放下武器的人，無國界醫生都一視同仁，給予平等的醫療機會。

無國界醫生全球每年執行為數眾多的任務，前線醫療人員調度、安排是一大挑戰，劉鎮鯤說，總部設有一套龐大且複雜的「配對系統」，依照任務所需的科別、時間與各國「志願醫師資料庫」進行配對，不同科別醫師的任務時間長短也不同。

劉鎮鯤說，外科、婦產科、骨科、麻醉科醫師因必須24小時待命，因此每次任務最短只要3個月，其餘內科、小兒科等科別約6個月至9個月。

他表示，台灣至今有13人曾參與無國界醫生，包括11名醫師、1名流行病學家及1名行政人員，有醫師從小就夢想成為無國界醫生，連選科都是為了前線需求而選；然而，這份工作多少都帶點風險，有人在前線感染A型肝炎，也有人在阿富汗已經5度感染COVID-19，但對前線地區而言，有許多比疫情更迫切的威脅。

劉鎮鯤坦言，無國界醫生能做的有限，也不可能取代一個國家的醫療體系，但它能為醫療從業人員打開一扇門，走進與你我生活完全不同的世界。

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劉鎮鯤深耕無國界醫生14年，在他看來，無國界醫生是一個相當特別的組織，組織內部沒有強勢的主導者，每個決定都是群體共同做出的決定；募得的款項有80%用於前線、20%用於行政，只要募得隔年任務夠用的款項，就會停止募款。

許多人經常把無國界醫生和各種團體搞混，他強調，無國界醫生就是無國界醫生，和路竹會、醫院義診團等團體無關，也期待國內有更多對於前線工作有興趣的醫護或工作人員，加入無國界醫生行列。（編輯：陳清芳/陳政偉）1110827