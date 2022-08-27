烤蛋糕、逗貓帶來安慰 撫平戰地生死傷痛

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專訪無國界醫生3（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北27日電）承載家人支持和祝福，台灣婦產科醫師王伊蕾勇敢踏上無國界醫師旅途。她在阿富汗戰地迎接無數新生也送走生命，每當情緒低潮，烤蛋糕、寵物貓咪的安慰帶給她心靈支持。

家人無條件的支持是王伊蕾追夢原動力。另一半與王伊蕾攜手走過近30年時光，很清楚她對無國界醫師的景仰和嚮往，女兒們更特地求了平安符，讓她帶著祈願上路。

王伊蕾接連到阿富汗、伊拉克出任務，她接受中央社專訪時訴說一個個親身經歷，回想在烽火綿延的戰地，產婦如潮水般湧入，幾乎每個孕婦送到醫院都已相當危急，她的耳邊還迴盪著爆炸聲響，真切感受戰爭就在身邊。

在戰場中不斷和死神角力，王伊蕾迎來新生卻也送走無數生命，想起曾眼睜睜讓生命在眼前逝去，她原本平穩的語調低沉了幾分。

那是一個才20多歲年輕孕婦，她回憶道「因為子癲前症，在家癲癇了5天才被送到醫院」，寶寶緊急娩出，但孕婦已經昏迷失去意識，偏偏因為宵禁不能外出，天色漸明，孕婦的呼吸卻是越來越慢、瞳孔越放越大……看著孕婦嚥下最後一口氣，她感到深沉的難過跟極大的震撼。

「烤蛋糕吧。」王伊蕾說。一個意外在戰場點亮生活的技能，是之前她在台灣時會和女兒們一起烤蛋糕。

出任務某天，王伊蕾發現廚房中有麵粉、雞蛋等材料，於是她從最簡單的可麗餅開始，壓力隨著食物香氣昇華，分享美食也暖化了不少人心，贏得友誼。還有當地寵物貓咪的溫柔守護，也讓她沮喪的心情可以從呼嚕聲中獲得安慰。

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病人是她最大的壓力也是最大救贖。每當王伊蕾正要陷入難過，聽到助產士又來通報哪一床大出血、哪一床已經用力2小時生不下來，她只能集中精神專注在眼前病人，能救一個是一個，沒有時間再去反芻思緒。

王伊蕾說，好不容易去了，就算再苦再累、情緒再大，也希望把整個任務走完，她要讓女兒們知道，有夢就要努力追尋，「妳們的媽媽不是一個中途放棄的人」，更想讓支持她的人知道，「因為你們的支持，我才能一直走下去。」（編輯：陳清芳/陳政偉）1110827