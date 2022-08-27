50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽

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專訪無國界醫生1（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）在阿富汗產房，來自台灣的醫師王伊蕾浴血從死神手中搶回「八寶」媽，做為異鄉戰地「註生媽」，在嬰兒哭聲與槍林彈雨交錯聲中，這是無國界醫生日常，她的戰場在產房。

王伊蕾腳步匆忙趕到產房，事情有點不妙，一名正在生第8胎的阿富汗產婦，打了很多催生針依然生不出來，被家人送到急診時，媽媽早已痛到休克。幸好看得到寶寶的頭，王伊蕾當機立斷用手動式真空吸引娩出寶寶，直到響起清亮哭聲。

眾人還來不及為新生命到來歡喜，死神鐮刀突然指向產婦，因子宮收縮太厲害，造成子宮過度疲勞、停止收縮，隨即而來的是大出血，鮮紅的血從病床快速漫流到地上。

回憶當時的場景，王伊蕾告訴中央社記者，當時她就站在血泊中，不斷按摩產婦子宮刺激收縮，血卻無法止住，甚至愈流愈多。

產婦體內的血幾乎只剩一半，生命一點一滴流失，王伊蕾只能做出不得已的決定：拿掉產婦子宮。分秒必爭的任務卻遇到下一個大問題，血庫的血不夠，留著大鬍子的阿富汗老伯是血庫主任，犧牲假日趕到清真寺廣播，希望當地壯丁捐血救人。

在台灣病人與血袋的距離僅隔醫院一、兩層樓，在阿富汗，血袋得穿越戰亂廢墟，走過兩線道鐵便橋，從被河流隔成兩半的城市東邊送到西邊。幸好，在無國界醫生醫療團隊、犧牲假日的麻醉科醫護、血庫主任全體動員，切除子宮、輸血後，母子均安。

回到台灣的王伊蕾接受中央社專訪時，戴著口罩也遮不住眼中笑意，一邊看著寶寶照片一邊說，被救回的媽媽出院前與她合照，女性在阿富汗社會外出須遮面，這名媽媽願意不戴面紗與異國醫師拍照，「在語言不通的地方，一個簡單舉動更能感受到炙熱的謝意。」

「我害怕戰亂，但更怕救不回來病人。」搶救過程慘烈、全身沾血，從死神手中搶回「八寶」媽，王伊蕾 說，這場勝仗救回1個寶寶和1個媽媽，等於避免其他7個小孩成孤兒。

這只是王伊蕾在戰場行醫的其中一個故事，她從2018年至2019年多次到阿富汗、伊拉克從醫，她是台灣第一名婦產專科無國界醫生。

無國界醫生從事國際醫療人道救援，為了找出最適合擔負責任的「那個人」，設下重重考驗。王伊蕾首先得耐著性子完成非常長的報名表，透過書審、英文面試各種狀況問題，從臨場反應表現的個性及溝通能力，通過篩選後，她必須參加行前訓練，包含面對戰亂壓力、示威抗議、恐怖攻擊、被綁架等困境解方。

在阿富汗和伊拉克，方圓百里內可能只有一個醫生，王伊蕾說，產婦的肚子可能被叛軍打穿，要救產婦和寶寶，婦產科醫師不能只會接生。為了學習處理大型創傷或合併症等，她專程前往德國進修，在未泡過福馬林的大體上縫補膀胱、腸子，「對醫生來說，這是千載難逢訓練的機會。」

50歲勇闖阿富汗、伊拉克成為無國界醫生 ，王伊蕾最常被問為何不早出發，她說，從醫學生時期，成為無國界醫生就是她的夢想，但除了醫師身分，她同時是別人的妻子、媽媽，數不盡的牽絆，人生不同階段，有不同任務。前半生累積專業、臨床訓練，可能都是為成為無國界醫生做準備。

「萬事有機緣，能量蓄積夠了，便會開花結果。」王伊蕾在家人支持下，毅然決然將診所暫停營運2年，動身前往戰地。

她說，擔任無國界醫生，永遠沒有辦法準備好才去，當地的工作、環境會不斷變化，過程中只能見招拆招，這也是人道工作迷人之處，但她過去的臨床訓練都不是白走的路，都有派上用場。

正如王伊蕾相信冥冥之中自有定數，醫療資源缺乏的阿富汗、伊拉克，珍惜醫材，臀位生產多採取自然生，台灣臀位生產婦則傾向剖腹，年輕醫師對自然產相對陌生，王伊蕾回台後，曾多次在醫學會分享當地臀位特殊接生技巧，不料某次分享會結束當晚，一名難產媽媽因此順利娩出，母子均安。

雖然王伊蕾在阿富汗、伊拉克接生無數，但她在台灣的診所卻只做產檢、不接生，她說，不論身在何處，她只希望每個媽媽都能擁抱屬於自己的新生兒，台灣醫療充裕，大部分媽媽都能順產，因應台灣社會高齡生產，她選擇將專長轉往不孕症治療，透過產檢護持，是另一個手段去達成心願。

「一個歐巴桑50歲追夢成功，對於20、30歲的年輕人來說，你能夢想的人生還很長。」她鼓勵年輕人努力嘗試。

她說，即使10件事失敗8、9件，但至少1、2件成功，如果完全不做，就成功率就是零。即使覺得現在能力或狀況不適合追求某一個夢想，那就慢慢蓄積能量，說不定到40、50歲就能成功。（編輯：陳清芳/陳政偉）1110827