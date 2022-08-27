早安世界》7月景氣續亮綠燈 經濟擴張力道趨緩但民間消費動能提升

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7月景氣續亮綠燈 經濟擴張力道趨緩但民間消費動能提升

行政院國家發展委員會26日發布7月景氣燈號續亮代表「穩定」的綠燈，不過景氣領先、同時指標雙雙下滑，且綜合判斷分數降至24分，下探2年來最低水準。綠色燈號反映台灣經濟景氣熱絡程度不如去年下半年到今年第一季的紅燈與黃紅燈，但國發會表示，雖然景氣擴張趨緩，民間消費動能則持續回升，而且有交通部觀光局推動的國旅補助，這些都會給台灣的經濟帶來支撐，展望未來並不悲觀。（看完整報導）

接見美參議員 蔡總統：盼強化半導體等領域合作、共同捍衛區域安全

總統蔡英文26日接見美國聯邦參議員布蕾波恩時表示，近期美國各界許多人士相繼來台，這些溫暖行動及堅定支持，都再度強化台灣自我防衛的決心。布蕾波恩除了晉見蔡總統，也赴外交部外交學院發表專題演說。她指出，美台夥伴關係確實讓北京感到緊張，因為這個關係不是只建立在「交易」之上，更讓北京看到了美台之間的共同決心，將導致中國在尋求全球統治這條路上遭遇挫敗。（看完整報導）

夏立言會中共官員談台灣民眾福祉 陸委會：藉國共交流操作

中共中央台辦副主任陳元豐25日在上海會見中國國民黨副主席夏立言一行，雙方一致認為，兩岸關係越是複雜嚴峻，國共兩黨越應加強交流溝通。陸方表示，不希望看到因兩岸關係惡化而影響ECFA與早收清單。陸委會對此則批評，國台辦是藉國共交流搞顛倒是非的操作，此外，對於陳元豐再提陸方採取的反制行動是「正當、正義之舉」，陸委會則再次表達強烈抗議與不滿。（看完整報導）

邊境開放擬先鬆綁日本旅客入境 王必勝估10月才會明朗

中央流行疫情指揮中心26日宣布新增2萬6409例COVID-19本土病例，比19日增17%，中重症116例當中有45人死亡；兒童增3例MIS-C重症，一名2歲女童確診到發病間隔長達96天。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，近期本土確診數逐步增加，這個趨勢預計會持續一段時間。另外，邊境何時鬆綁備受矚目，防疫指揮官王必勝說，下波疫情高點預計落在9月中下旬，之後必須再觀察2到3週確認趨勢往下，才會開始進行後續開放，預估要到10月才能比較明朗。交通部觀光局副局長林信任則表示，目前規劃開放先開放旅客入境，才開放出國旅遊的限制，且入境旅客率將先鎖定日本旅客來台觀光的商機。（看完整報導）

台南殺警案究責 明德外役監典獄長杜聰典調職、南檢須提報告

台南發生殺警案之後，法務部長蔡清祥26日表示，經多方檢討，為追究明德外役監人犯脫逃並造成兩名員警被殺的責任，將明德外役監典獄長杜聰典調離現職，台南地檢署延遲通緝部分也須提報告究責。蔡清祥指出，相關修法完成之前，會採取相關因應措施，要求所有監所在受刑人發生脫逃事件後立即通知警方協尋，並在2小時內報請檢方立即依法發布通緝。（看完整報導）

台南醉漢持刀闖派出所 警員大膽用槍制止記功1次

台南市吳姓男子26日酒後走進學甲分局宅港派出所，疑不滿交通違規遭取締，拔刀企圖攻擊警員，值班警員李峻安連開13槍，吳男下半身中6槍送醫。學甲分局指出，李峻安遇吳男手持2把菜刀步步進逼，生命遭受威脅，先行拉開反應距離，英勇面對毫不退卻，依指示對李峻安記功1次，以支持基層警員大膽正確用槍，鼓舞士氣。（看完整報導）

周天成生涯首度闖進羽球世錦賽4強 戴資穎今戰陳雨菲爭冠軍賽門票

2022世界羽球錦標賽26日在日本東京進行各組8強賽事，台灣包括男單一哥周天成與一姐戴資穎先後亮相。此為周天成生涯第5度挑戰4強，他沉穩化解5個賽末點、連拿7分逆轉，擊敗印尼名將克里斯蒂，成為台灣本土闖進世界羽球錦標賽男單4強賽的第1人。戴資穎則是以直落二輕取泰國好手布莎南，連2屆世錦賽挺進4強，27日將與中國名將陳雨菲爭冠軍賽門票。（看完整報導）

安倍晉三國喪外交團約千人 已邀台灣及195邦交國代表出席

日本政府內閣會議26日通過以將近2億5000萬日圓經費，在9月27日為遇刺的前首相安倍晉三舉行國喪。據日媒報導，外交團出席者估計約1000人，日本政府已邀請台灣及日本的195個邦交國派代表參加。安倍在7月8日遇刺身亡之後，日本內閣隨即在會議中決定舉辦國喪，治喪委員會會長由首相岸田文雄擔任，儀式將採取無宗教形式舉行。在1945年二次世界大戰結束後，日本政府只曾為兩位卸任首相舉辦國喪，前一位是在1967年逝世的吉田茂。（看完整報導）

中國宣布與美簽署審計合作協議 在美上市中資企業接受財務稽核

中國官方26日晚間宣布，中國證監會、財政部與美國上市公司會計監督管理委員會簽署審計監管合作協議，將允許美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）前往香港，檢查在美上市中國企業的審計底稿。多年來，中國監管機構一直不允許美方審查美股上市中企，並認為查閱中國公司的審計底稿及資料，可能會「威脅國家安全」，如今這項協議可避免許多中企從美股下市。（看完整報導）

美國實施晶片法 拜登簽署命令、商務部推新網站

美國總統拜登25日簽署一項實施「晶片法」的行政命令，此法將為美國半導體生產和研究挹注527億美元的政府補貼。晶片法透過補貼美國晶片製造、擴增研究資金，盼能緩解晶片持續短缺，進而影響到汽車、武器、家電生產的問題。白宮也提到，商務部已推出CHIPS.gov網站，並將為生產晶片給予資金獎勵。（看完整報導）