接見美參議員 蔡總統：盼強化半導體等領域合作、共同捍衛區域安全

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總統蔡英文（前右）26日在總統府接見美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）（左）訪問團，歡迎他們來訪台灣。中央社記者張皓安攝 111年8月26日

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（中央社記者賴于榛台北26日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦參議員布蕾波恩訪問團。她致詞時除呼籲理念相同的民主國家，共同捍衛區域安全，也期盼與美國共同強化半導體等高科技領域合作，因應後疫情時代的經濟挑戰。

布蕾波恩（Marsha Blackburn）昨晚搭乘呼號「忍者91」（NINJA91）的美軍UC-35A專機抵台，今日晉見蔡總統後，將拜會國家安全會議秘書長顧立雄，及接受外交部長吳釗燮款宴，就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

蔡總統致詞時說，布蕾波恩一直是台灣重要的好朋友，2008年也曾經來台訪問，很高興這次選在關鍵時刻不遠千里而來，以行動展現美國國會對台灣的強力支持，這格外具有意義。

蔡總統表示，近期美國各界許多人士相繼來台，這些溫暖行動及堅定支持，都再度強化台灣自我防衛的決心，她要代表台灣民眾表達感謝。

她說，布蕾波恩是美國國會中堅定支持台灣的力量，近日也提出法案，強化美國對於台灣提升自我防衛能力的支持。

蔡總統表示，近來世界局勢有許多重大變化，包括俄羅斯入侵烏克蘭、中國進行長時間軍演，顯示威權主義國家對世界秩序帶來的干擾；此刻民主國家應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線，也期待未來與美國及其他理念相近的民主國家，捍衛印太地區的穩定和平。

除區域安全議題，蔡總統說，共享民主價值的國際夥伴也應該深化經貿合作，共同打造更安全、更有韌性的供應鏈。

她說，布蕾波恩長期重視半導體供應鏈安全議題，也提倡過「選擇美國」平台，鼓勵更多半導體產業赴美投資；台灣則在半導體產業有長期發展累積，政府也樂見半導體業者前往美國投資，並期盼與美國共同強化半導體等高科技領域的合作，一起因應後疫情時代的經濟挑戰。

蔡總統指出，台美上週同步宣布啟動 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 談判，相信透過這個平台，可以繼續深化台灣與美國的經貿關係；同時也希望進一步融入 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 等等的區域經濟合作架構，共同建立高標準的經濟規範，創造區域的穩定與繁榮。

布蕾波恩致詞時說，台美皆熱愛自由、民主，而熱愛自由、民主的國家也都應該要支持台灣維持獨立與自由，盼後續雙邊會談時，可以觸及上述議題。

她還表示，田納西州是美國汽車產業重鎮，因此非常重視供應鏈、市場基礎建設，以及半導體相關議題。（編輯：翟思嘉）1110826