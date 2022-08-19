蕭美琴：不會因制裁而沉默 北京行徑讓國際更挺台

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駐美代表蕭美琴17日接受美國國會山莊報專訪時表示，北京行徑反而讓國際更挺台，台灣人不會因制裁而沉默。（中央社檔案照片）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電）駐美代表蕭美琴昨天接受美國國會山莊報專訪，談到北京近來對台灣文攻武嚇、制裁包含她在內的7名台灣政治人物。她說北京行徑反而讓國際更挺台，台灣人不會因制裁而沉默。

駐美代表處發出新聞稿表示，蕭美琴昨天接受「國會山莊報」（The Hill）專訪，訪問內容於今天刊出。

中共近來以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由，對台灣祭出一系列報復作為，包括向台灣周圍發射飛彈、把蕭美琴等7人列為「台獨頑固分子」予以制裁等。

蕭美琴表示，中國挑釁、魯莽及不負責任的危險行為令人關注及擔憂，任何升高情勢或危險的作為都可能衝擊全球商業；作為區域主要一份子，中國有責任維持區域穩定，而非挑起衝突及緊張情勢。

蕭美琴強調，若中共以為制裁能限制台灣參與國際空間，扼殺台灣人民聲音，那就大錯特錯，「我們不會因為制裁而沉默」。她說，中國行徑反而促使國際對台灣的支持，引起國際社會對台灣的同情，讓更多國際友人有興趣訪問台灣，北京必須對自身行為負責。

談到裴洛西、參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）相繼率團訪問台灣，蕭美琴表示，美國國會議員訪台行之有年，隨著中國加大對台灣的施壓，近來訪台人數倍數成長，台灣人民歡迎國會代表團的來訪。

蕭美琴說：「台灣要被國際看見、聽見並獲得參與空間一向不容易。」她表示，中國試圖扼殺台灣國際空間，反而讓台灣人民更期盼結交國際友人。

美國總統拜登（Joe Biden）5月曾表示，若中國武力犯台，美國將防衛台灣。蕭美琴說，台灣歡迎美國堅定承諾，但面對中國，台灣必須為最壞情況做好準備，致力強化自身防衛。

她指出，台灣想要和平，會盡一切努力維繫區域和平、穩定及現狀，但同時須發展混合性因應措施，以應對來自中國的經濟、資安多重威脅。（編輯：馮昭）1110819