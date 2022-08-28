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吳德榮：31日前天氣偏熱 9月初北台灣漸涼

2022/8/28 08:26（8/28 08:45 更新）
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圖為台北市文山區一處公園午後有不少孩童戴好帽子、墨鏡、口罩兼顧防疫防曬，在豔陽下嬉戲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象專家吳德榮說，今天北台灣有短暫雨、中南部午後防大雷雨，明天至31日天氣偏熱，預估9月起北台灣氣溫漸涼；各國模擬9月初台灣東方遠海有熱帶擾動，是否具威脅仍待觀察。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有機會連續出現攝氏36度高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天北台灣轉微弱東北風，雲量增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴轉多雲、仍偏熱，午後對流旺盛，有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等。

吳德榮指出，明天至31日天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，9月1日至3日另一股東北風南下，北部、東北部轉陰有局部雨，中南部多雲時晴、午後有局部陣雨或雷雨，北海岸、東北角、北部山區有較大雨勢；9月1日起北台灣氣溫漸降，9月2日、3日漸轉涼，中南部氣溫稍下降，但仍偏熱。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，9月初台灣東方遠海有熱帶擾動發展成颱風的跡象，且有在琉球附近海面北轉再轉東北呈現大迴轉路徑，歐洲及加拿大模式模擬顯示，9月3日晚間8時在琉球東側北轉，美國則在琉球西側，距離台灣較近的位置北轉，路徑模擬有很大的不確定性，是否具威脅，需持續觀察。（編輯：張雅淨）1110828

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