中油29日起汽柴油各降0.3元、0.4元 95無鉛30.7元

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（中央社記者謝方娪台北28日電）國際油價波動上揚，在中油啟動雙重平穩機制下，國內油價不升反降，29日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.4元，發油量最大的95無鉛汽油每公升下調至30.7元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27元。

台灣中油指出，沙烏地阿拉伯宣稱石油輸出國家組織（OPEC）隨時準備減產，加上俄羅斯、哈薩克石油出口因黑海碼頭設備維修受阻影響，帶動國際油價上漲。

本週浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲4.14美元，新台幣兌美元匯率貶值0.201元，國內油價依公式計算漲幅為4.09%。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油價格原應每公升各調漲3.8元及5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各由中油吸收3.8元及5.1元。

因吸收後95無鉛汽油仍超出30元，中油進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各由中油吸收4.1元及5.4元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.4元。累計今年前7月，台灣中油已吸收271億元。（編輯：林淑媛）1110828