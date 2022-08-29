大學觀光系首創企業公費生 旅遊業資助4年學雜費

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）中華優質旅遊協會理事長李奇嶽今天說，旅遊業落實產學合作上有新發展，鴻禧旅遊集團與台北城市科技大學觀光系首創企業公費生甄選，鴻禧旅遊資助4名學生4年大學學雜費。

李奇嶽也是台北城市科大觀光系助理教授，負責這次的產學合作案，他對媒體說，通過甄選的4名學生，今天在家長陪同下與鴻禧旅行社簽訂企業公費生合約，由鴻禧旅遊集團資助大一新生大學4年學雜費，學生利用寒暑假及課餘時間接受企業的實習培訓課程，未來大三、大四實習與畢業就業，直接與企業無縫接軌。

李奇嶽說，旅行業普遍不願意投資在帶團工作培訓養成上，因為出團量不穩定，淡旺季明顯，且帶團工作人才流動率過高，多半是依市場需求徵調人手臨時雇用，鴻禧旅遊集團願意長期培養投資人才培訓，訓後為企業所用，提供學生就學即就業的三明治教學模式，是業界的典範。

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台北城市科大觀光系主任郭名龍說，鴻禧旅遊集團是台灣經營教育旅行的第一品牌，每年服務超過50萬人次的旅客，是城市科大觀光系長期的實習合作伙伴，這次能提供企業公費生方案名額給觀光系，對有就學經濟需求的學生幫助很大，非常感謝。

鴻禧旅遊集團總經理張永成表示，鴻禧集團年每培訓超過300名新進人員投入國內旅遊隨團服務工作，這次與城市科大的企業公費生合作，是旅行業首創，也是公司實踐企業社會責任的承諾，希望能幫助有經濟困難的學生，順利完成大學學業，也不用擔心畢業後就要背負學貸壓力。（編輯：管中維）1110829