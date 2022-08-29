早安世界》美國兩艘巡洋艦通過台海 裴洛西訪台後首例
美國兩艘巡洋艦通過台海 裴洛西訪台後首例
美國海軍第七艦隊28日證實，兩艘提康德羅加級導向飛彈巡洋艦在符合國際法的情況下，正例行性通過台灣海峽，展現對印太區域承諾。此為美國眾議院議長裴洛西8月初訪台後，美方首次公布有美國海軍艦艇經過台海。白宮國家安全會議發言人柯比表示，此舉符合美國的「一個中國」政策，以及追求自由開放印太地區的願望。台灣的國防部表示，美艦航經台灣海峽期間，國軍全程掌握動態。中國解放軍也表示全程跟監警戒，做好挫敗任何挑釁的準備。另外，美日兩國28日在熊本縣舉行聯合軍演，據產經新聞報導，美國陸軍的標槍飛彈在演習期間首度在日本進行實彈射擊訓練。（看完整報導）
高雄大雨路樹壓毀汽車 颱風軒嵐諾生成對台無直接影響
高雄市28日午後下大雨，三民區一棵路樹傾倒壓毀一輛停在路邊的轎車，無人傷亡。燕巢區一度因供電線路開關受大雷雨影響毀損，200多戶停電。中央氣象局表示，29日大台北、宜花東仍需留意攝氏36度以上高溫，午後中南部防局部大雨。另外，輕颱軒嵐諾28日下午生成，大致上是往日本接近，對台灣無直接影響，而在軒嵐諾的偏西南方海面上有另一個熱帶系統正在發展，二者未來是否互相影響仍待觀察。（看完整報導）
28日本土增逾2萬例、31死 住院陪探病9月起可家用快篩
國內28日新增2萬6450例COVID-19本土病例，中重症91例，其中31人死亡，新增一名1歲男童重症個案，為MIS-C病例，住院治療中。另外，醫院因應COVID-19防疫新措施將於9月上路，住院、陪探病者篩檢從現行的PCR或抗原快篩，改為可執行家用快篩，住院病人的陪病者若未完成疫苗接種，仍維持每週定期自費篩檢。中央社整理QA帶讀者了解最新規定。（看完整報導）
花蓮自強外役監逃犯一人落網 許亞倫桃園被捕歸案
台南市殺警案凶嫌林信吾從明德外役監脫逃後犯案，讓外役監脫逃問題備受關注。桃園市警局龍潭分局偵查隊28日凌晨獲報，花蓮自強外役監獄逃犯許亞倫在苗栗竹南市現蹤，專案小組立即前往埋伏並逮捕，詢問後依詐欺、脫逃等罪嫌移送桃園地方檢察署代執行。檢警初步訊問，許亞倫19日返屏東探視母親，22日母親送他搭車返回外役監，但許男因不想馬上返回監所因而逃逸四處訪友，完全不知自己被發布通緝。（看完整報導）
美股狂瀉台股警戒 國安基金：憂外溢效果場邊備戰
美國聯準會9月恐持續猛烈升息，美股3大指數26日應聲重挫，市場憂心台股29日恐難擋賣壓。國安基金執行秘書阮清華表示，鮑爾近日談話內容讓美股受到很大影響，可能會有外溢效果，國安基金將密切關注國內外政經情勢，在場邊備戰。金管會表示，目前台股資金動能仍穩健，雖近期外資有匯出現象，但整體餘額來看外資仍是淨匯入，並未撤離台灣。（看完整報導）
鈴木一朗進水手名人堂感謝偶像小葛瑞菲 鼓勵球員別劃地自限
48歲的美國職棒大聯盟前知名球星鈴木一朗獲選進入水手隊名人堂，他28日全程以英文致詞，感謝妻子弓子一路相伴，並向曾為隊友的偶像小葛瑞菲表達感謝之意，日本球星大谷翔平及退休球星松坂大輔等人都透過影像祝賀。鈴木是獲選進入水手隊名人堂的第10人，預料他在2025年可獲得美國國家棒球名人堂票選資格，外界認為屆時他將入選，成為史上首位獲此殊榮的亞洲球員。（看完整報導）
黃珊珊宣布參選台北市長 蔣萬安：我是正藍軍不隱藏政黨屬性
親民黨籍的黃珊珊卸下台北市副市長職務後，28日在內湖區「本命區」舉行記者會，宣布以無黨籍身分參選台北市長，包括台北市長柯文哲和市政團隊皆出席，但親民黨主席宋楚瑜未現身。黃珊珊是在民眾黨支持下參選，但政黨屬性偏藍，料將獲得部分藍營選民的支持。國民黨台北市長參選人蔣萬安說，他是國民黨提名的正藍軍，會爭取所有市民支持，但不會隱藏自己的政黨屬性，也不會變來變去。（看完整報導）
特派專欄／柬埔寨詐騙產業利潤驚人 中國鎖國防疫致打工陷阱找上台灣人
近來頻傳柬埔寨打工陷阱，讓這個昔日以吳哥窟聞名的國度突然變成「騙子大本營」。柬埔寨的對外政策向來亦步亦趨跟著中國，早在中國於2014年提出「一帶一路」倡議前，柬中即於2010年簽署「關於西哈努克港（西港）經濟特區的協定」，西港也是目前已知最多人落入陷阱、遭拘禁的地方。當地有許多合法的賭場，以及實為網路、電信詐騙機房的「數位園區」。2020年初COVID-19疫情引爆全球，中國啟動鎖國防疫，「大量缺工」的園區便將目光轉向台灣人。（看完整報導）
巴基斯坦洪患3000萬人受災 北部橋斷數萬人逃難
巴基斯坦各地近日洪水為患，北部一座主要橋梁27日遭到沖毀，數以萬計民眾逃離家園，有些人帶著牲畜在公路上過夜，過去24小時已有119人喪命。氣候變遷部長表示，過去幾週歷史性的季風降雨和洪水影響超過3000萬人，他說這是「氣候引發的史詩級人道主義災難」。該國自6月以來，季風降雨釀成洪患造成的死亡數已達1033人。（看完整報導）
黃土水「山本悌二郎銅像」63年後返抵高雄 見證台日情誼
為紀念山本悌二郎對台灣新式糖業的貢獻，台灣藝術家黃土水曾受邀創作「山本悌二郎銅像」，原立於橋頭糖廠，1959年被送至山本在日本佐渡島的老家，在駐日代表謝長廷努力下運回台灣，28日在高雄市立美術館開箱。謝長廷說，當地山本彰顯會會長告訴他，雖然山本當過大臣、眾議員，但他一生最快樂、最有貢獻時候是在台灣，「當然應該要把銅像還給台灣」。高美館指出，山本悌二郎銅像回到高雄後，將翻鑄一尊銅像回置橋頭糖廠社宅事務所原址，並複製一尊送回新潟縣佐渡真野公園，原件則由高美館典藏，成為高美館典藏的第3件黃土水作品。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。