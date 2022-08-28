增一例兒童MIS-C 輝瑞嬰幼兒疫苗開打首日8687人接種

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北28日電）BA.5株將讓國內疫情迎來下一波高峰，中央流行疫情指揮中心今天公布，新增一名1歲男童重症個案，為MIS-C病例，住院治療中。此外，輝瑞嬰幼兒疫苗昨天開打，首日施打8687人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，指揮中心發言人莊人祥今天下午說明，新增2萬6450例本土個案，確診個案新增中重症91例（中症68例、重症23例），其中31人死亡；另外，境外移入增315例。

新增的31名死亡個案，年齡介於40多歲至90歲以上，根據指揮中心提供的資料，有3人分別在6月17日、6月18日及6月26日就死亡，卻在2個多月後於今天才公布。醫療應變組副組長羅一鈞解釋，上述死亡個案皆是因近期醫師修改死亡診斷證明，將COVID-19改列主要死因之一。

今天新增1例兒童重症個案，莊人祥說明，這是一名孩童多發性系統發炎症候群（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ）病例，為1歲男童，沒有慢性病史，沒有接種過任何一劑疫苗，6月19日確診，8月15日陸續出現高燒、嘔吐、全身皮疹，8月23日到急診就醫，隔天安排入住一般病房，持續住院治療中。

隨著國內疫情即將進入下一波高峰，接種作業持續，輝瑞嬰幼兒疫苗昨天起開打，據指揮中心統計，輝瑞嬰幼兒疫苗首日施打8687人，至於莫德納嬰幼兒疫苗，昨天則接種5000多人，截至目前，嬰幼兒疫苗第1劑涵蓋率為21.6%、第2劑涵蓋率為1.4%。

國內12歲以下兒童重症累計191例，27例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、118例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有29人死亡，10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至8月27日，本土輕症、無症狀個案累計512萬9837例、占99.54%，中症累計1萬3217例、占0.26%，重症累計1萬439例、占0.20%，其中死亡累計8990人。（編輯：管中維）1110828