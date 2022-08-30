法鼓山關懷生命獎頒獎論壇 吳念真共同與談

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）法鼓山2022關懷生命獎頒獎暨論壇9月18日舉辦，法鼓山表示，法鼓山方丈和尚果暉法師、知名導演吳念真等人將共同與談，以「解密自己的元宇宙」為題分享生命與自我學習等。

法鼓山關懷生命獎邁入第16年，希望藉由每兩年舉辦一次的表揚及論壇活動，匯聚更多生命的火光，照亮在角落中幽暗的生命，也透過強韌且動人的生命故事，啟發更多人珍惜現在。

法鼓山人文社會基金會透過新聞稿指出，法鼓山2022關懷生命獎頒獎暨論壇活動，9月18日在台北市中油國光廳舉行，即日起將開放報名。

法鼓山表示，屆時將有果暉法師、吳念真、資深媒體人兼暢銷書作家曾寶儀共同與談，以「解密自己的元宇宙」為題分享生命與自我的學習、成長，解密自己豐盛、無限可能的內在。

除了論壇活動外，法鼓山也將頒發第9屆關懷生命獎獲獎者，這屆「關懷生命獎」團體「大願獎」得主為天使心家族社會福利基金會；個人「慈悲獎」則由致力照顧年長且失親無依的老憨兒及身心障礙者，行醫逾半世紀的醫師杜英吉獲獎；「智慧獎」得主則是用藝術展現生命之美，罹患罕見疾病的「泡泡龍女孩」劉佩菁。

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法鼓山人文社會基金會表示，法鼓山關懷生命獎創辦緣起是因法鼓山創辦人聖嚴法師意識到全球自殺人口比例高居不下，因此倡議「關懷生命、尊重生命、珍惜生命」；其後，台灣發生八八風災等災變，導致人心恐慌，因此在2010年特別增設八八風災貢獻獎，獎勵救災有功的團體及個人。

從此，關懷生命獎的受獎者不再侷限於珍惜生命、防治自殺等領域的團體或個人，而是擴大到關懷生命的各個層次。（編輯：陳政偉）1110830