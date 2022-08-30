單日新增個案破3萬例？指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）Omicron BA.5株將為台灣疫情帶來下一波高峰，指揮中心預估，本週單日確診數可能突破3萬例，研判將發生在今、明兩天，指揮中心下午2時記者會將說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天新增2萬160例本土個案，國內首次驗出BA.5死亡個案，是8月24日已公布的病逝者完成定序，為30多歲非本國籍女性，無慢性病，曾接種3劑疫苗。今年染疫病逝累計破9000例。

單日新增本土個案數比上週同期增加，趨勢如預期，病例數已出現增加走向。本週單日確診數突破3萬例可能性高，研判將發生在今、明兩天，昨天更上推預估本週單日破3.5萬例有可能，疫情走向受關注。

Omicron BA.5疫情已經開始，中央流行疫情指揮中心提醒，幼兒、年長者是這波疫情必須特別關注的脆弱族群，疫苗接種將是防疫工作最重要的一環。6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率僅22.8%，即便再加30%曾染疫，仍有逾40%嬰幼兒沒有保護力，指揮中心呼籲儘快接種。

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莫德納次世代疫苗審查進度受關注，昨天廠商已補件完成，本週將舉行緊急使用授權（EUA）審查會議，只要EUA順利通過，就會儘快進行後續採購動作，衛福部食藥署預估審查可能延至9月初，最新進度是今天記者會關注焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至8月28日，本土輕症、無症狀個案累計515萬6208例、占99.54%，中症累計1萬3242例、占0.26%，重症累計1萬464例、占0.20%，其中死亡累計9012人。（編輯：張雅淨）1110830