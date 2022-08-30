中秋節出勤 雇主應加倍給薪

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）中秋連假即將來臨，勞動部今天提醒，中秋節是國定假日，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於國定假日出勤，工資應加倍發給，若雇主違法，最高可罰新台幣100萬元。

根據內政部「紀念日及節日實施辦法」，「中秋節」為國定假日，依照勞動基準法規定，若是內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，勞工都應休假。

勞動部今天提醒，中秋節為9月10日，雇主應依法給假並給薪，如果徵得勞工同意在國定假日出勤，工資應加倍發給，而國定假日如果剛好遇到勞工的例假或休息日，應於其他工作日補假，補假日期可由勞雇雙方協商約定。

事業單位如果是以週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，中秋節因剛好是勞工休息日，應依「勞動基準法施行細則」規定擇日補假，但勞雇雙方如參考「政府行政機關辦公日曆」協商排定於9月9日補假，補假當天性質為國定假日。

勞動部舉例，假設一名月薪新台幣3萬6000元的勞工，推算其平日每小時工資額為150元、出勤8小時，若與雇主協商9月9日補假，則當天性質為國定假日，依規定出勤必須加倍發給工資1200元（150元x8小時＝1200元）。

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至於9月10日性質則是休息日，依勞基法休息日出勤加給的規定計給加班費1900元（150元x2小時x4/3+150元x6小時x5/3＝1900元）；而9月11日性質則是例假，除非有天災、事變或突發事件，不可以讓勞工在例假日出勤工作。

勞動部強調，有關中秋節期間的出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，屬實可開罰2萬至100萬元。（編輯：張芷瑄）1110830