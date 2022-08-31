蒸汽火車體驗行程 9至11月限量4團

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（中央社記者余曉涵台北31日電）台鐵郵輪式列車又有新玩法，易遊網今天宣布，將推出限量4梯國寶級蒸汽火車主題行程，有蒸汽火車女王美稱的CT273「仲夏寶島號」和蒸汽火車國王DT668，帶旅客探訪台灣秘境。

台鐵郵輪式列車以「會等人的火車」的獨特玩法，透過申請臨停與慢行的方式，帶領旅客探訪台鐵秘境小站，領略鐵道旅途的特色風光，深受民眾喜愛。

負責營運的易遊網今天發布新聞稿表示，為讓旅客體驗更不一樣的鐵道旅行，將推出限量4梯國寶級蒸汽火車主題行程。

易遊網表示，與日本C57車款同型的「仲夏寶島號」，在日治時期擁有速度之王的美稱，是歷史上不朽的急行列車，將於9月24日、10月15日、10月29日推出花東2到3日遊，搭配「2022縱谷大地藝術季－漂鳥197」或「台東慢食節 2022很香餐桌」活動，體驗台東人文藝術與慢生活的旅行步調。

易遊網指出，列車慢行規劃，2日行程安排石城站到大里站遠眺龜山島，以及漢本站到和平站間欣賞和平溪扇形沙洲；3日行程則安排瀧溪站到金崙站，一睹南迴鐵路海景與多良高架鐵路的最美風采。

古董蒸汽火車「仲夏寶島號」的搭乘體驗將從台東站出發，沿線停靠數個特色車站，包括以聚落客廳為概念設計的「瑞源車站」、新舊車站並存的「關山車站」、宛如一座日光穿透穀倉的「池上車站」、以大地糧倉為構想的「富里車站」以及有山線最美車站之稱的「東里車站」，最後抵達「玉里車站」。

另外，易遊網指出，今年再加碼推出蒸汽火車國王DT668的體驗行程，DT668擁有牽引力最大、噸位最重、最晚退休除役的3項歷史紀錄。

易遊網表示，僅此一梯的「郵輪式列車．DT668蒸汽火車+海線五寶巡禮2天」將於11月19日台北出發，在泰安站安排列車慢行，讓旅客可緩緩眺望媲美大峽谷的壯闊火炎山，抵達台中豐原站後，前往后豐鐵馬道，沿途行經花樑鋼橋、九號隧道、綠色走廊等景點，感受愜意樂活的單車體驗。

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易遊網指出，次日則將迎接重頭戲，於彰化車站參觀全台僅存的扇形車庫後，再從彰化車站搭乘DT668蒸汽火車進行海線巡禮。

從日治時代保留至今，且為全台海線僅存的5座百年木造車站，被鐵道迷稱之為「海線五寶」，乘著DT668古董蒸汽火車，將走訪其中3寶，包含有融合和洋式風格的「日南站」、西部最靠海的車站「新埔站」以及海線最末站的「追分站」，從列車到車站一次感受滿滿復古鐵道風情。（編輯：張雅淨）1110831