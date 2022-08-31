9月新制 蘇花改開放重機、綠色旅遊補助加碼、防疫新措施一次看

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（中央社網站31日電）9月起防疫、交通等多項新制上路，包括入境檢疫3+4鬆綁、第5輪快篩實名制開賣、綠色旅遊補助加碼等，與民眾生活息息相關，中央社彙整各項措施帶讀者一次掌握。

防疫政策

（指揮中心提供）

●開放入境旅客自駕返家

9/1起，開放入境旅客自行駕車，自駕車輛應停放於機場指定停車場或區域，不得以租車方式進行。旅客應依機場標示入境專用動線至停車場取車，各機場已指定自駕車輛所應停放地點，並設置入境旅客專用動線。

●入境檢疫「3+4」鬆綁

9月1日起，入境檢疫措施維持3+4，但後4天自主防疫可返家「1人1室」，即前3天居家檢疫維持「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」；後4天可於符合1人1室（單獨房間含獨立衛浴設備）條件的住所進行自主防疫，但不可入住一般旅宿。

●第5輪快篩實名制開賣

第5輪快篩實名制9月1日開賣，民眾持健保卡至全國販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所購買，每身分證字號至多能購買2份10劑，1份5劑，每劑100元，共500元。

●65歲以上長者免費領5劑實名制快篩

9月1日起，65歲以上長者可持健保卡，免費至快篩實名制據點領取5劑家用快篩試劑。

●住院、陪探病篩檢可執行家用快篩

9月1日起，住院、陪探病者篩檢從現行的PCR或抗原快篩，改為可執行家用快篩，但住院病人的陪病者若未完成疫苗接種，仍須每週定期自費篩檢。

●開學防疫新制

高中以下學校（含幼兒園）9月12日起不再一人確診全班停課，若班上有同學確診或快篩陽性，同班其他人快篩陰性無症狀可上課。

大專院校則依各校開學日實施校園防疫新制，確診或快篩陽性者實施7天居家照護，期滿無症狀可入班上課；未戴口罩情況下，與確診者或快篩陽性者共同活動15分鐘以上，快篩陰性者可上課，全程配戴口罩情況下則不須進行快篩。

●新版「海外突發疾病醫療險」及「旅遊不便險」

新版「海外突發疾病險」及「旅遊不便險」9月1日起上路，將法定傳染病列為除外責任，即民眾如果在國外確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、猴痘、登革熱等無法獲得理賠。新商品何時上線須視業者作業時程而定。

交通

●大型重機可行駛蘇花改

台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）試辦大型重型機車通行至今已10個月，9月1日起常態性開放大型重機通行蘇花改。

●北市河濱違停新制

台北市水利處表示，為提高颱風、超大豪雨期間違規停車車主自主移車意願，9月1日起，未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，車主還要另繳移置費及保管費。

●新竹縣第6處科技執法正式開罰

新竹縣警察局表示，繼竹北光明六路與縣政二路口、竹北文興路與自強南路口、竹北高鐵區、台3線區間測速、台15區間測速相繼設科技執法設備後，新豐鄉新興路與康樂路口已設置科技執法設備，9月1日正式開罰。

●澎湖收費停車格前30分鐘免費

澎湖縣有收費停車格，自9月1日起一律優惠前30分鐘免費。

●船東責任險新制

交通部航港局9月1日上午9時起實施強化船舶P&I（船東責任保險）審查新制，除簡化申報流程外，也防止有船舶事故時，外籍船東或責任保險人不出面處理。

生活消費

●綠色旅遊補助再加碼

環保署9/1起推出第3波國旅加碼補助，入住合作環保標章旅館並出示優惠券序號，即可於現場結帳時每房折抵新台幣200元住宿費，同樣採「先住先用」。

●太魯閣布洛灣吊橋取消預約制

人氣景點布洛灣吊橋（山月吊橋）9月1日起改為免預約入場，以承載量300人上限管制，採現場排隊入場，上、下午各開放約3個小時入場。（編輯：侯少婷）1110831