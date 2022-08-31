環保署綠色旅遊補助再加碼 9/1起可抵200元住宿費

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（中央社記者張雄風台北31日電）環保署今天表示，明天起將推出第3波國旅加碼補助，入住合作環保標章旅館並出示優惠券序號，即可於現場結帳時每房折抵新台幣200元住宿費。

行政院環境保護署今年7月15日及8月1日已推出兩波「悠遊國旅．綠點有禮」環保標章旅館折價200元住宿費活動，受民眾熱烈迴響已宣告額滿。

環保署今天表示，將於9月1日上午10時重新上架「悠遊國旅．綠點有禮」活動優惠券，只要下載環保集點APP並註冊登入，就能在電子優惠券兌換活動優惠券；入住合作環保標章旅館並出示該優惠券序號，即可於現場結帳時每房折抵200元住宿費。本次作法、步驟與前兩波活動皆相同。

此外，環保署再祭好康，凡兌換並使用過「悠遊國旅．綠點有禮」活動優惠券且完成入住抵用者，即可獲得「嗨玩綠色旅遊」活動抽獎資格，將抽出1000名得獎者並贈送200元綠色旅遊住宿金，相關活動資訊可在環保集點活動網站查詢。

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環保署提醒，第3波活動加碼是採原活動名額加開，為讓更多民眾規劃綠色旅遊，僅限尚未享有前兩波活動優惠的民眾參加。而前兩波活動期間已兌換優惠券但尚未使用的民眾，可從環保集點APP「我的優惠券」找到原序號，於第3波活動期間將重新啟用，無須再次兌換。

環保署指出，這波活動同樣採「先住先用」，需完成現場入住現場折抵才能享用綠點優惠，搶換活動優惠券不等同取得折抵名額；若活動結束或補助用罄，活動優惠券將下架並在環保集點APP上顯示活動額滿訊息。（編輯：張雅淨）1110831