綠色和平質疑罐頭涉違勞動人權 業者獲知即停購

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環保團體綠色和平1日舉行記者會表示，美國鮪魚罐頭品牌大黃蜂內容物摻雜涉違勞動人權漁船「大旺號」漁獲；2020年入主大黃蜂的豐群水產說，獲知事件發生，即沒再向大旺號採購。中央社記者楊淑閔攝 111年9月1日

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）綠色和平今天表示，美國鮪魚罐頭品牌大黃蜂內容物摻雜涉違勞動人權與涉人口販運案漁船「大旺號」漁獲；2020年入主大黃蜂的豐群水產說，獲知事件發生，即沒再向大旺號採購。

「大旺號」遭揭發毆打、丟棄保暖衣物，甚至逼穆斯林船員吃豬肉等剝削漁工，台灣高雄地方檢察署今年4月表示，依人口販運等罪起訴船長、大副等9人。

綠色和平上午舉辦調查報告發布記者會，綠色和平海洋專案主任李于彤表示，鮪魚罐頭品牌大黃蜂在美國市占率第一，也輸銷歐盟及日本，台灣的豐群水產股份有限公司2010年起供貨給大黃蜂，這次調查時間為2021、2022年。

她說，2022年間購買大黃蜂鮪魚罐頭，印有批號，追溯產品的工具Trace My Catch查詢，發現來自2019年間漁船「大旺號」的漁獲，這期間此漁船發生漁工被毆打死亡，2022年大旺號船東等9人被高雄地檢署以涉嫌人口販運起訴。

豐群水產說，豐群水產獲知後，就沒再跟大旺號採購了，但是事前不會知道。

李于彤說，調查也發現119艘台灣籍供貨漁船中，有1/4、28艘漁船作業漁區與大黃蜂官網公布不一致，且近10%漁船來自面臨過度捕撈的風險漁區，例如來自長鰭鮪面臨過度捕撈風險的印度洋，卻聲稱來自太平洋。

豐群水產指出，區域組織有研議漁業資源風險，但是沒有發布過度捕撈，印度洋為可作業漁區；關於漁獲來源漁區發生差異，是因為Trace My Catch查詢系統只顯示主要洋區，相關技術會儘速修正。

綠色和平說，調查發現三，前述119艘台灣籍供貨漁船有10%、13艘有IUU違規紀錄，包含鯊魚鰭身分離等。

豐群水產表示，這些是過往案例，僅1艘鯊魚鰭身分離為重大違規，漁業署已開罰；其餘12艘因船東不熟悉規定未落實航次回報及發生卸魚量算錯問題，已裁罰。

綠色和平說，發現有6艘船疑似涉及強迫勞動，包含超時工作、扣留身分文件與薪資。

豐群水產說，綠色和平原本提出更多艘船，引發船東強烈抗議、擬提告，所以減至6艘船，但未被證實，且去年起船東都有配合執行書面紀錄。

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由於大黃蜂是美國最大鮪魚罐頭品牌，記者提問台商豐群水產入主之前，綠色和平對大黃蜂所用漁獲，有沒有跟強迫勞動，以及打擊非法、未報告、不受規範（IUU）捕魚行為有關的調查。綠色和平回應，沒有。

農委會漁業署表示，產業界已體認打擊IUU和保障外籍船員人權的重要性，請外界指控應有所本、提具體事證，避免不實指控影響產業發展及漁民生計。（編輯：李亨山）1110901