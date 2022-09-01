日本藥妝需求旺 業者來台開線上店業績季增2.5倍

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（中央社記者吳家豪台北1日電）日本大國藥妝去年9月設立台灣線上專賣店，今年第2季業績季增2.5倍，不到一年時間台灣線上店已經超越日本各地其他95家店，成為大國藥妝旗下的單店銷售冠軍，看好未來業績持續成長。

大國藥妝日本橋5丁目店長池田今天透過新聞稿表示，這2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多日本企業也希望能夠透過拓展海外市場的方式開展商務。大國藥妝台灣線上專賣店透過電商直營方式進入台灣市場，由日方直接提供商品和服務，可免除網路代購產生的的交易糾紛和安全疑慮。

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池田觀察台灣消費者購買選擇發現，台、日兩地的飲食口味和習慣相似，對於日本零嘴食品類商品相當喜愛，還有日本零嘴餅乾、軟糖、果凍和沖泡式飲品都是長期熱賣商品。

大國藥妝也公布台灣人最愛的日本商品銷售排行榜，整體銷售量第1名是即食泡麵及泡飯類食品，第2名為保健按摩等外部舒緩商品，第3名為日本零食，第4名是營養保健品，第5名為美容保養品。（編輯：趙蔚蘭）1110901