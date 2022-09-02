更多編輯台推薦新聞：
會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

颱風軒嵐諾逼近海象差 小琉球遊客急返島[影]

2022/9/2 14:49（9/2 23:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，部分航運公司因為海象差，宣布2日下午停航，消息一出，小琉球碼頭出現不少遊客拿著行李，準備提早返回本島。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月2日
受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，部分航運公司因為海象差，宣布2日下午停航，消息一出，小琉球碼頭出現不少遊客拿著行李，準備提早返回本島。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，部分航運公司因為海象差，今天宣布下午停航，消息一出，小琉球碼頭出現不少遊客準備行李，提早返回台灣本島。

颱風軒嵐諾外圍環流開始影響台灣，海邊風浪逐漸增強，主要營運往返屏東離島小琉球的5家航運公司中，泰富航運與大福航運先後宣布午後航班停航，聯營處、藍白航運、琉興公司公船則是今天航班均不受影響；部分則是因應海象差，調整碼頭停靠。

航運公司停航消息一出，不少遊客趕緊收拾行李，準備提早返島。搭乘泰富航運返回東港的李姓遊客告訴中央社記者，昨天抵達小琉球天氣蠻好的，但今天一早就感受風雨欲來的感覺，因為購買來回票關係，只好提早返回台灣本島。

至於，明天往返小琉球航班是否正常行駛，各家航運公司表示，仍需視海況再決定。（編輯：卞金峰）1110902

影片來源：中央社
颱風軒嵐諾
颱風軒嵐諾影響 桃園復興區部分路段禁通行 颱風軒嵐諾逼近 海空交通影響多
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族