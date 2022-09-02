旅遊業首次 品保協會李奇嶽獲企業發言人獎

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財團法人公共關係基金會2日舉辦2022傑出公關獎頒獎典禮，品保協會發言人李奇嶽獲得企業發言人獎優異獎，這也是旅行業首次獲得此殊榮。（品保協會提供）中央社記者余曉涵傳真 111年9月2日

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（中央社記者余曉涵台北2日電）品保協會發言人李奇嶽獲得2022傑出公關獎的企業發言人獎優異獎，這也是旅行業屆首次有人獲得此獎項。

財團法人公共關係基金會今天舉辦2022傑出公關獎頒獎典禮，表彰傑出的公關品牌。

中華民國旅遊品質保障協會發布新聞稿表示，品保協會發言人李奇嶽首次入圍就取得企業發言人獎優異獎，這也是旅行業首次獲得此殊榮。

品保協會指出，李奇嶽早年任自立早報記者，爾後投入旅遊產業發展，現為摩境DoMo集團董事長、創新旅行社董事長、台北城市科大觀光系助理教授，相關產學經歷完整，熟稔觀光法規事務，並有媒體工作經驗。

品保協會表示，李奇嶽致力於觀光產業政策事務協調以及消費權益保障，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間經常在媒體為產業表達立場，爭取產業生存空間，傑出表現獲得評審團一致肯定。

品保協會理事長許禓哲表示，很高興這一次能獲獎，不僅是對個人的肯定，更是對品保協會的肯定，也是旅行業之光。

李奇嶽領獎表示，能獲得這獎項實屬意外，未來將持續精進，希望能與產業共好，為提升旅行產業服務品質與形象而努力。（編輯：管中維）1110902