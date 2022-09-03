颱風逼近南澳鄉4村預防撤離 已疏散10戶36人

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颱風軒嵐諾逼近，宜蘭縣南澳鄉公所3日會同警消和國軍等，針對高災害潛勢的武塔、金岳、金洋、碧候4村執行預防性撤離，截至下午5時許，已疏散10戶共36人。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月3日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）颱風軒嵐諾逼近，宜蘭縣南澳鄉公所今天下午針對高災害潛勢的武塔、金岳、金洋、碧候4個村執行預防性撤離，現截至下午5時許，已疏散10戶共36人，請住戶依親或前往公所安置。

宜蘭縣政府發布新聞稿表示，中央氣象局今天凌晨發布颱風軒嵐諾陸上警報，根據最新氣象資料顯示，入夜後暴風圈將逐漸靠近宜蘭沿海部分地區，考量風雨可能增強，南澳鄉公所下午4時20分起，針對武塔、金岳、金洋、碧候4個村，執行預防性疏散撤離作業。

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根據縣府資料顯示，設籍武塔村共193戶534人，金岳村190戶562人，金洋村235戶642人，碧候村412戶1295人。南澳鄉公所農政課課長許驊指出，截至下午5時許，已疏散10戶共36人，請住戶前往依親或至公所安置，公所也已備妥相關防災物資。

縣府指出，這次撤離作業由南澳鄉公所會同消防、警察、國軍共同執行，並請當地村長協助前往勸告撤離，預計入夜前執行完畢，縣府同時呼籲其他地區民眾，非必要不要外出，以確保生命財產安全。（編輯：張銘坤）1110903